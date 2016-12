Fest der Liebe verbindet mit Musik Kulturen

Starnberg - Weihnachtskonzert in der Starnberger Berufsschule. Begeistert haben auch jugendliche Flüchtlinge mitgewirkt.

Shahds (18) Kopftuch fällt locker über ihre Schultern. Begeistert singt sie „Kling Glöckchen“, klatscht dazu im Takt. Am Dienstag gestalten Asylbewerber gemeinsam mit der Fachakademie der Berufsschule Starnberg ein Weihnachtskonzert. Wie Puria (17) und Ehsan (18) kommt Shahd aus Afghanistan, lebt seit einem Jahr in Deutschland und besucht die erste Berufsintegrationsklasse. Sie alle nehmen an dem christlich geprägten Konzert teil.

Mehr als 2000 Schüler lernen in der Berufsschule in einer dualen Ausbildung fürs Leben. 120 Asylbewerber sind ebenfalls im Hauptgebäude untergebracht und bereiten sich auf den deutschen Berufsalltag vor. „Dazu gehört die Kultur“, sagt ihre Lehrerin Andrea Heisel. Und dazu wiederum gehören Weihnachten und seine Lieder.

Nach einem Auftritt im vergangenen Jahr waren einige Asylbewerber auf sie zu gekommen. „Sie wollten auch mitsingen.“ Jetzt sitzen sie im multikulturellen Orchester an der Trommel oder halten ein Schlaginstrument in der Hand und warten darauf, dass Musiklehrerin Dorothea Zöller-Knorr ihnen den Einsatz gibt.

Darunter sind auch Tamana (19) und Anita (18), die jeweils eine Triangel aus einem Karton ziehen und sich konzentriert aufstellen. Sie sind bei „Kling Glöckchen“ die Pferdeglocken und singen den Text beherzt mit. Ihre Freundinnen aus Afghanistan würden auch gerne ein Instrument lernen. Tamana träumt sogar vom Komponieren.

Dirigentin Dorothea Zöller-Knorr hebt die Arme, die Gitarristen zupfen den ersten Akkord und wie aus einer Kehle ertönt „Jingle Bells“. Zuschauer und Musiker stimmen ein. Lehrerin Annette Sepperl führt die Gitarristen an und motiviert alle zum Mitsingen. „Oh what fun it is to ride in a onehorse open sleigh“, fährt ein ganzer Saal akustisch Schlitten. Danach glänzen alle Augen. Auch Purias. Er verbindet Musik mit seiner Heimat. „Zu Hause habe ich immer gesungen“, erzählt der Afghane. „Es ist schön, mit den Deutschen zu musizieren“, findet auch Ehsan. Farahnaz (18) und Setareh (16) stimmen zu. In dieser Stunde sind alle Nationalitäten eins, feiern alle Religionen musikalisch das Fest der Liebe. Das ist Teil der Integration – und Integration ist Schulleiter Peter Dahmer ein besonderes Anliegen.