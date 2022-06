Zeugen entdecken Frau im Wasser treibend: Tödlicher Badeunfall am Starnberger See

Von: Katarina Amtmann

In Feldafing am Starnberger See ist eine Schwimmerin gestorben (Symbolbild) © IMAGO / Ulrich Wagner

Eine Frau ging im Starnberger See schwimmen, kurz darauf sahen Zeugen sie leblos im Wasser treibend. Eine Reanimation blieb erfolglos.

Feldafing - Bei Feldafing (Landkreis Starnberg) hat sich am Freitagnachmittag (10. Juni) ein Badeunfall ereignet. Eine 90-jährige Schwimmerin kam ums Leben. Das teilte die Polizei mit.

Tödlicher Badeunfall am Starnberger See: Seniorin stirbt

Die Frau war gegen 13 Uhr in den Starnberger See gegangen, um zu schwimmen. Kurz darauf wurde sie durch Zeugen leblos auf dem Wasser treibend entdeckt. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten die Seniorin schnell bergen, „jedoch verliefen die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen erfolglos“, so die Polizei weiter.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, Hinweise auf ein etwaiges Verschulden Dritter liegen nicht vor. (kam)

