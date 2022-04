So viel kostet das Wohnen im Landkreis

Spürt man die Auswirkungen der Corona‐Pandemie, der Klima‐Krise und des Kriegs in der Ukraine auch auf dem Immobilienmarkt? Der gerade veröffentlichte Immobilien‐Marktbericht 2022 der Starnberger See Immobilien GmbH & Co. KG für die Regionen Starnberg, Ammersee und das Würmtal gibt Antworten darauf.

Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde ein Einbruch des Immobilienmarktes befürchtet, passiert ist aber nichts dergleichen. Die Preise für Grundstücke und Immobilien sind sogar weiter gestiegen. Besonders ländliche Regionen mit guter Internetanbindung haben durch die neuen Homeoffice-Regelungen und die Lust auf mehr Platz und Grün massiv an Attraktivität gewonnen. Teilweise kann man eine Suburbanisierung beobachten.

Doch nicht nur Familien suchen ein Domizil in der Region, auch viele Unternehmen und Firmen zieht es in die Region:

Trotz der vielen Unwägbarkeiten in Bezug auf die Pandemie sehen wir die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung in der Region Starnberg-Ammersee sehr positiv. Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist weiterhin konstant hoch, zahlreiche heimische Unternehmen suchen aufgrund ihrer Expansion neue Flächen vor Ort.

Nach aktuellen Einschätzungen ist ein Ende der wachsenden Immobilienpreise nicht in Sicht – solange es Käufer gibt, die bereit und fähig sind, die hohen Preise zu bezahlen. Doch schon längst ist das Wohnen für viele Menschen in der Region vollkommen unerschwinglich geworden. Die Gemeinden versuchen mit bezahlbarem Wohnraum dagegen zu steuern, um soziale Unterschiede zu dämpfen.

Der aktuelle Marktbericht der Starnberger See Immobilien GmbH & Co. KG verschafft Ihnen einen Einblick in die Preise, die in den verschiedenen Gemeinden für Immobilien erzielt wurden und gibt Auskunft über geplante Bauvorhaben und Projekte in der Region im Fünf-Seen-Land, im Würmtal bis nach Weilheim und Wolfratshausen.

