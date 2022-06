Steigende Zinsen – sinken jetzt die Immobilienpreise?

Traum vom Eigenheim? Die Experten von Starnberger See Immobilien stehen Ihnen in allen Fragen rund um Kauf und Verkauf zur Seite. © Jirapong/Adobe Stock

Seit Weihnachten 2021 steigen die Zinsen für Immobilienkredite. Was bedeutet das für Immobilieneigentümer-innen, Häuslebauer-innen und die, die noch vom Eigenheim träumen?

Marktkenner gehen unter anderem wegen der aktuell hohen Inflationsrate – im April 2022 waren es 7,4 Prozent (Quelle: Statistisches Bundesamt) – von einem weiteren Zinsanstieg im Jahresverlauf aus.

Nachdem sich die Zinsen für Immobiliendarlehen, auch Bauzinsen oder Hypothekenzinsen genannt, jahrelang im Sinkflug befanden, zeichnet sich seit Ende des letzten Jahres eine deutliche Trendwende ab. Laut Angaben des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp zahlten Bauherren im September 2021 bei zehnjähriger Zinsbindung noch 0,85 Prozent Zinsen, im Moment rufen die Banken für Immobiliendarlehen schon mehr als das Dreifache (2,8 Prozent) auf.

Traum vom Eigenheim: Experten rechnen mit weiter steigenden Bauzinsen

Wer also über eine Immobilieninvestition nachdenkt, oder eine Anschlussfinanzierung mit längerer Laufzeit benötigt, sollte besser schnell sein. In aktuellen Prognosen gehen Finanz- und Zinsexperten von weiter steigenden Bauzinsen aus. Die Gründe dafür sind gestiegene Zinsen für Bundesanleihen und Pfandbriefe, eine erwartete Leitzinserhöhungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank, sowie die hohe Inflationsrate.

Andreas Hammerl, Immobilienfachwirt: „Wir beraten Sie gerne!“ © Starnberger See Immobilien

Eine hohe Inflation bedeutet in der Regel auch steigende Immobilienpreise. Die Zahlen des statistischen Bundesamts sind eindeutig. Im 2. Quartal 2021 stiegen die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland um durchschnittlich 10,9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist der größte Preisanstieg für Wohnimmobilien seit dem Jahre 2000. Möglich war der stete Anstieg der Immobilienpreise nur, weil die Jahre von Niedrigzinsen geprägt waren. Wenn man fürs Sparen kein Geld mehr, die Darlehen dafür aber fast kostenlos bekommt, investieren immer mehr Menschen in Immobilien und treiben die Preise so in die Höhe.

Zinsen für Baufinanzierung steigen, Immobilienpreise sinken

Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Immobilienpreise sinken werden, wenn die Zinsen für die Baufinanzierung steigen: Denn wenn weniger Menschen in Immobilien investieren, sinkt die Nachfrage und damit der Preis. Allerdings gibt es bei weitem keinen Grund zur Panik – auch wegen der aktuellen politischen Situation in Europa steigen die Zinsen nur langsam und sind nach wie vor vergleichsweise niedrig.

Trotzdem sollte man sich den Niedrigzins sichern, benötigt man eine Finanzierung oder Anschlussfinanzierung für Immobilien. Und auch Eigentümer, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre Immobilie zu veräußern, sollten den richtigen Zeitpunkt zum Verkaufen nicht verpassen.

Das Team von Starnberger See Immobilien hilft Ihnen bei Vermietung oder Verkauf Ihrer Immobilie gerne weiter unter www.see- immo.de oder telefonisch unter 08157 - 99 66 66.

