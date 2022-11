Menschen mit Behinderungen wollen teilhaben – sind Sie dabei?

Teilen

Die Stiftung Lebenshilfe Starnberg unterstützt Kinder und erwachsene Menschen mit Behinderungen im Landkreis Starnberg. © Stiftung Lebenshilfe Starnberg

Unterstützen Sie die Stiftung Lebenshilfe Starnberg! Die Stiftung Lebenshilfe Starnberg unterstützt Kinder und erwachsene Menschen mit Behinderungen im Landkreis Starnberg.

Bei der Finanzierung von Leistungen für Menschen mit Behinderungen wird in der Regel nur das Nötigste vom Kostenträger übernommen. Zusätzliche Angebote, wie inklusive Projekte, die Menschen mit Behinderungen eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen, müssen auf einem anderen Weg finanziert werden. Deshalb wurde im Februar 2014 die Stiftung Lebenshilfe Starnberg gegründet. Die Stiftung unterstützt inklusive Projekte im Landkreis Starnberg.

Vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten

Es gibt vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten – so werden die Gelder aus der Stiftung beispielsweise für die Mobilität von Menschen mit Behinderungen eingesetzt. Außerdem ermöglicht die Stiftung Lebenshilfe Starnberg, dass Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderungen an Urlaubsreisen, Freizeitangeboten oder Schullandheimaufenthalten teilhaben können. Auch das Nachsorgeprojekt Harl.e.kin. für frühgeborene Kinder oder die Gestaltung der Gärten in den Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behinderungen werden durch die Stiftung Lebenshilfe Starnberg mitfinanziert.

Impressionen aus der Stiftung Lebenshilfe Starnberg Fotostrecke ansehen

Ich möchte gerne spenden

Ein gesichertes Fundament

Die Stiftung freut sich über zahlreiche Spenden. Es besteht auch jederzeit die Möglichkeit einer Zustiftung. Durch eine Zustiftung oder auch eine testamentarische Verfügung wird ein bleibender Wert geschaffen, der den Stiftungszweck dauerhaft unterstützt: ein gesichertes Fundament für die langfristige Arbeit der Lebenshilfe Starnberg.

Sind Sie dabei?

Unterstützen Sie die Stiftung Lebenshilfe Starnberg – damit Menschen mit Behinderungen im Landkreis Starnberg an der Gesellschaft teilhaben können!

Weitere Informationen zur Stiftung Lebenshilfe Starnberg erhalten Sie unter www.lebenshilfe-starnberg.de

Sie wollen stiften? Bank für Sozialwirtschaft München

IBAN: DE77 7002 0500 0007 8440 00

BIC: BFSWDE33MUE Herzlichen Dank!

Stiftung Lebenshilfe Starnberg Logo © Stiftung Lebenshilfe Starnberg

Kontakt

Stiftung Lebenshilfe Starnberg

Leutstettener Straße 22

82319 Starnberg

Tel: (08151) 276-270

Web: www.lebenshilfe-starnberg.de

E-Mail: stiftung-lebenshilfe-starnberg@lhsta.de