Mascha und ihr Freund, der Bär

Theater für Kinder ab drei Jahren ist ab Anfang September in Stockdorf zu sehen.

Stockdorf– In einer liebevollen Inszenierung zeigt „Das Bilderbuchtheater“ eine für Kinder lehrreiche Geschichte, die auf einem alten russischen Märchen basiert – „Mascha und der Bär“. Die kleine Mascha lebt mit ihrem Freund. dem Bär, im Wald. Zu seinem Geburtstag will Mascha ihm einen Kuchen backen. Doch Mascha ist wie immer zerstreut und bringt alles Mögliche durcheinander. So nimmt sie versehentlich das Ei einer Henne, aus dem bald ein Küken schlüpfen soll. Dabei können der nervös wartende Hahn und die Henne kaum erwarten, Eltern zu werden.

Aber nicht nur die Hühner sind über Maschas Verhalten entsetzt. So passt es auch dem gierigen Fuchs nicht, dass Mascha alle Eier zum Backen verbraucht. Zu allem Überfluss frisst das Hausschwein die Geburtstagstorte für den Bären. Wird es Mascha gelingen, rechtzeitig eine neue Torte zu backen?

Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Es wird im Theaterzelt auf dem Wiesengelände an der Fleckhamer Straße in Stockdorf gezeigt: am 1., 2., 7., 8. und 9. September, samstags und freitags jeweils ab 16 Uhr, sonntags ab 11 Uhr. Karten gibt es nur an der Tageskasse, jeweils ab 30 Minuten vor Beginn der Vorstellungen.