Gut vernetzt für Frieden in der Welt

Die Stockdorferin Heidi Meinzolt (66) setzt sich in Afrika für Frauenrechte ein. Sie wurde in den Vorstand der weltweit ältesten Friedensorganisation von Frauen gewählt.

Stockdorf – Eine Stockdorferin sitzt im Vorstand der weltweit ältesten Friedensorganisation von Frauen. Heidi Meinzolt (66) wurde beim internationalen Kongress von WILPF in Ghanas Hauptstadt Accra in das Team der neuen Präsidentin Joy Ada Onyesoh gewählt.

„Im Prinzip bin ich schon etwa 30 Jahre dabei“, erzählt Heidi Meinzolt. Damals gehörte die Gymnasiallehrerin für Französisch, Italienisch und Sport einer Gruppe um die charismatische Professorin Eleonore Romberg an, einer namhaften Münchner Soziologin und Aktivistin in der Friedens- und der Frauenbewegung. Sie war zudem eine Parteifreundin Heidi Meinzolts, die ihre ersten Schritte zur Friedensbewegung nämlich über die Grünen machte.

Die heute 66-Jährige war 1986 Landesvorsitzende der bayerischen Grünen und in den 1990er Jahren Kreisvorsitzende im Landkreis Starnberg. Im Jahr 2000 trat sie aus der Partei aus und widmete sich fortan umso mehr der internationalen Frauen- und Friedensbewegung.

Heidi Meinzolt findet Frauen pragmatischer

„Die Bedrohung von Frauen ist sehr spezifisch“, weiß die Stockdorferin nicht nur aus ihrer Flüchtlingsarbeit. Und als Mitglied von WILPF kämpft sie darum, dass Frauen mit an den Verhandlungstischen sitzen. „Frauen sind viel pragmatischer und dies grenzübergreifend.“ Unter anderem sei es auch die Frauenliga gewesen, die erfolgreich auf die Beteiligung von von Frauen in der deutschen Außenpolitik hingewirkt habe.

Die Abkürzung WILPF steht für Women’s Internationale League for Peace and Freedom. Die Liga wurde bereits 1915 von europäischen und amerikanischen Frauen in Den Haag gegründet und ist ein Zusammenschluss zahlreicher Verbände weltweit, die miteinander vernetzt sind. Auf diesem Netzwerk baut der erfolg der Frauenliga auf. WILPF sei Teil einer wieder wachsenden feministischen Friedensbewegung, die solidarisch, präventiv, gewaltfrei und lokal bis global vernetzt agiere, erklärt die 66-Jährige. Aktionsschwerpunkte seien die Themen Migration und Menschenrechte sowie die Unterzeichnung des Atomverbotsvertrages und die Abrüstung.

250 Frauen diskutierten in Ghana Wege aus Gewalt und Armut

Als Vorstand der Europäischen Grünen von 1993 bis 1999 konnte Heidi Meinzolt viele Kontakte aus dieser Arbeit mitnehmen. In diesem Jahr fand der Kongress der Internationalen Frauenliga erstmals in Afrika statt. 250 Frauen aus allen Kontinenten diskutierten in Ghana Wege aus Gewalt, Armut und Abhängigkeiten. Die Hälfte davon waren junge engagierte Feministinnen. Neue Präsidentin der Organisation ist Joy Ada Onyesoh aus Nigeria, Heidi Meinzolt ist als Europavertreterin in den Vorstand gewählt worden.

Zurück in Stockdorf ist die 66-Jährige tief beeindruckt: „Afrikanische Frauen und Frauengruppen sind lokal und global vernetzt. Sie bekämpfen Gewalt und Armut vor Ort, entwickeln demokratische Spielräume für ihre Beteiligung an Wahlen und fordern mehr Engagement für ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit“, sagt sie. „Sie legen den Finger in die Wurzeln von Krieg und Ungerechtigkeiten.“ Universelle Abrüstung und Beteiligung von Frauen an Konfliktlösungen seien seit 100 Jahren die zentralen Forderungen der Frauenliga.

„Europa braucht starke feministische Stimmen“

Auch die Vereinten Nationen müssten zu ihrer Gründungsverpflichtung der Friedenswahrung zurückkehren, fordert Heidi Meinzolt. „Denn aktuell braucht Europa starke grenzüberschreitende feministische Stimmen gegen Waffenexporte, die Kriege in der Welt anheizen, gegen gesellschaftliche Spaltung und patriarchale Politiken, die grundlegende Rechte und Freiheiten aushebeln – dafür werden wir uns grenzüberschreitend einsetzen“, verspricht Meinzolt.

Die Arbeit daran treibt die Stockdorferin um, und als Lehrerin im Ruhestand widmet sie diesen Zielen viel Zeit. Dass sie gerade ein paar Tage zu Hause ist, nutzt sie zum Krafttanken bei ausgedehnten Spaziergängen für Reisen nach München, Berlin, aber auch nach Warschau oder – wie im vergangenen Monat – nach Afrika.