„Webastolinis“: Zehn Jahre alt und sehr begehrt

Gruppenbild zum Zehnjährigen: Die Kinderkrippe „Webastolinis“ des Stockdorfer Konzerns Webasto feierte dieser Tage Jubiläum. Die Krippenplätze sind begehrt, das Unternehmen bezuschusst sie bei den eigenen Mitarbeitern. © Webasto

Ihr zehnjähriges Bestehen hat die Kinderkrippe „Webastolinis“ dieser Tage gefeiert. Das Fest hätte besser nicht laufen können.

Stockdorf – Die Kinderkrippe „Webastolinis“ des Stockdorfer Unternehmens Webasto hat dieser Tage ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert – und das Fest hätte besser nicht laufen können. Einrichtungsleiterin Özlem Askar freute sich über einen gelungenen Nachmittag, sogar das Wetter hielt trotz problematischer Vorhersage bis zum Schluss, teilte das Unternehmen mit.

Fazit von Brigitte Murr, Managerin bei Webasto und Mit-Initiatorin des Projekts: „Wir können stolz auf das Erreichte sein. Die ,Webastolinis‘ sind eine Erfolgsgeschichte. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich für das Projekt engagieren und engagiert haben.“

22 Kinder von zehn Monaten bis zum Kindergartenalter werden in Kindergarten betreut

Vom Grill und aus den mobilen Pizzaöfen kamen die kulinarischen Köstlichkeiten, die Zwergerl konnten sich in der Bastelecke, an einer eigens eingerichteten Fotostation und beim Dosenwerfen vergnügen. „Die Eindrücke der Kindheit wurzeln am tiefsten“, zitierte Murr den österreichischen Schriftsteller Karl Emil Franzos und erntete Applaus von den zahlreich erschienenen Eltern. Aktuell werden bei den „Webastolinis“ 22 Kinder von zehn Monaten bis zum Kindergartenalter betreut. Die Gruppen heißen „Forscherzwerge“, „Entdeckerzwerge“ und „Tüftlerzwerge“ – passend zum Unternehmen. Die Kinderkrippe soll Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Die günstigen Beiträge resultierten aus der finanziellen Unterstützung durch Webasto, da jeder Krippenplatz für Mitarbeiter mit 30 Prozent bezuschusst werde. Die Plätze seien sehr begehrt bei den Beschäftigten, nicht nur wegen der Nähe zum Arbeitsplatz, sondern auch wegen der professionellen Arbeit der Kita. Eine jährliche Elternumfrage bestätige, dass die Kinder sich sehr wohl fühlten und die Eltern das Betreuungskonzept zu schätzen wüssten. Jährlich starten laut Webasto zwischen zwölf und 20 neue „Webastolinis“, die restlichen Plätze werden an Kinder aus der Gemeinde Gauting vergeben. mm