Achtsamkeit, die Kinder stärkt: Bei der Tabaluga Kinderstiftung gehört sie zum Alltag

Im unmittelbaren Kontakt zu den Tieren Bindung und Vertrauen neu erleben. © Tabaluga Kinderstiftung

Bei der Tabaluga Kinderstiftung spielt Achtsamkeit eine große Rolle. Kinder und Jugendliche erhalten die Botschaft: Hier wird niemand allein gelassen.

Achtsamkeit hat in Zeiten von Stress, Burn-Out und Depressionen einen überaus hohen Stellenwert. Entsprechende Übungen werden von allen Seiten beworben. Für die Tabaluga Kinderstiftung geht es bei Achtsamkeit um deutlich mehr. Sie findet sich in jedem Gespräch, in jeder Therapie wieder, sie gehört zum Alltag. Denn im achtsamen Umgang miteinander, mit sich selbst und mit Ressourcen stecken Werte, die die traumatisierten Kinder und Jugendliche für das Leben stärken.

Milchmann war einmal ein Therapiepferd. Mit ihm haben Kinder auf dem Tabalugahof das Lachen zurückbekommen. Das Shetlandpony bildete eine Brücke zu den Menschen. Denn Menschen waren es, die die Kinder verletzten, sie missbrauchten, misshandelten. Dank Milchmann haben die Kinder wieder gelernt, zu vertrauen, zu lieben, Zuneigung zu zeigen.

Mittlerweile ist das Pony 25 Jahre alt. Zu alt, um als Therapiepferd eingesetzt zu werden. Doch Milchmann lebt – seit mittlerweile 18 Jahren – nach wie vor auf dem Hof der Tabaluga Kinderstiftung in Peißenberg. Er gehört zur großen Tierfamilie, wird versorgt, gepflegt, geliebt – nicht etwa ausgemustert. Bis zum letzten Tag hat er bei Tabaluga ein glückliches Leben.

Für die Verantwortlichen ist das eine Selbstverständlichkeit. Den traumatisierten Kindern und Jugendlichen, die bei der Kinderstiftung mit Hauptsitz in Tutzing ein neues Zuhause gefunden haben, gibt dieser Grundsatz eine Botschaft mit auf den Weg: Hier wird niemand allein gelassen. Davon müssen die Kinder und Jugendlichen nicht mit Worten überzeugt werden. Bei der Tabaluga Kinderstiftung überzeugen die Taten. Tag für Tag.

Tabaluga Kinderstiftung: Über Achtsamkeit Werte vermitteln

Das ehemalige Therapiepferd Milchmann ist ein Beispiel von vielen, was die Verantwortlichen bei der Tabaluga Kinderstiftung unter einem achtsamen Umgang verstehen. Über die Achtsamkeit werden Werte vermittelt, welche die Kinder bis dahin nicht kannten. Verantwortung – gegenüber sich, und anderen. Respekt – vor Mensch, Tier und Natur. Bewusstsein – für das eigene Denken und Handeln. Vertrauen – darauf, dass Vertrauen eben nicht nur ein Wort ist.

Achtsamkeit wird bei der Tabaluga Kinderstiftung nicht extra gelehrt und geübt. Sie wird jeden Tag gelebt, in den Alltag integriert. Dazu gehört auch der Umgang mit Lebensmitteln. Saisonales und Gesundes stehen auf dem Speiseplan. Gekauft werden Produkte aus einem nachhaltigen Anbau, Regionalität hat Priorität. Wird Fleisch zubereitet, dann nur, wenn sichergestellt ist, dass die Tiere artgerecht gehalten wurden. Auch hier gilt: Durch Achtsamkeit werden den Kindern der bewusste Umgang mit Lebensmitteln und ihrer Herkunft und darüber Verantwortungsgefühl mit auf den Weg gegeben.

Verena Scheffauer, Geschäftsführerin der Tabaluga Kinderstiftung, mit zwei Kindern des Tabaluga Hofs. © Tabaluga Kinderstiftung

Tabaluga Kinderstiftung: Achtsam mit der Umwelt umgehen

Eine wesentliche Rolle bei der Tabaluga Kinderstiftung spielt die Natur. Die Lage der verschiedenen Einrichtungen ermöglicht den Kindern und Jugendlichen, jederzeit nach draußen zu gehen. Zum Spielen, zum Ruhefinden, für Therapiestunden. Auf viel Zeit in der Natur legen die PädagogInnen großen Wert. Dort können sie den Kindern und Jugendlichen vermitteln, wie wichtig es ist, dass sie lernen, sich selbst zu spüren und im Einklang mit der Natur wieder Kraft zu schöpfen.

Achtsamkeit gilt auch im Umgang mit den kleinen Persönlichkeiten. Die PädagogInnen und TherapeutInnen sehen die Stärken und Begabungen, die in jedem Kind und jedem Jugendlichen stecken. Egal, welches Schicksal sie in ihrem jungen Leben erleben mussten. Darauf legen die PädagogInnen den Fokus. So zeigen sie den Tabaluga Kindern, dass auch sie Achtsamkeit verdienen. Sie lernen, sich selbst zu achten, mit sich selbst achtsam umzugehen und Momente voller Bewusstsein zu leben. „Achtsamkeit steckt in jedem Bereich unserer Arbeit“, betont Geschäftsführerin Verena Scheffauer. „Auch darüber stärken wir unsere Kinder und Jugendlichen für das Leben.“

Tabaluga Kinderstiftung © Tabaluga Kinderstiftung

