Spenden für die Tabaluga Kinderstiftung: „Es strömt so viel Wärme und Liebe in den Raum“

Teilen

Jeder noch so kleine Betrag und Spende hilft, die Tabaluga Kinderstiftung zu unterstützen. © Tabaluga Kinderstiftung

Die Tabaluga Kinderstiftung engagiert sich nicht nur für Kinder und Jugendliche – vielmehr schenkt sie ihnen ein neues Leben. Dafür ist sie auf Spenden angewiesen.

Mit vielfältigen Therapieangeboten, Wohngruppen, Kinderhäusern und vielem mehr bekommen verletzte Kinderseelen die Chance, zu heilen. Vieles davon ohne staatliche Unterstützung. Deshalb ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten – und jede noch so kleine Spende hilft.

Tabaluga Kinderstiftung: Kindern und Jugendlichen eine glückliche Zukunft ermöglichen

Jahr für Jahr finden rund 500 traumatisierte und schwer kranke Kinder und Jugendliche dank der Tabaluga Kinderstiftung einen Ort, an dem sie aufgefangen werden, ihre Freude und Hoffnung wiederfinden. Mittlerweile gehören zur Stiftung drei Kinderhäuser, externe Familien- und Wohngruppen, das Familienzentrum Sternstundenhaus, ein Integrationskindergarten, Betreutes Wohnen für junge Erwachsene, ein therapeutischer Bauernhof sowie das Therapie- und Kreativzentrum ORANGE HOUSE.

Impressionen: Tabaluga Kinderstiftung Fotostrecke ansehen

In jedem dieser Projekte verfolgen die PädagogInnen und TherapeutInnen nur ein Ziel: den Kindern und Jugendlichen eine glückliche Zukunft zu ermöglichen. Dafür benötigen sie dringend Spenden – egal in welcher Form, egal in welcher Höhe. Ob einmalig oder langfristig als Pate, Stifter, Förderer oder Kooperationspartner. Jeder Cent trägt dazu bei, dass die Tabaluga Kinder wieder lachen und eine Perspektive für ihr Leben bekommen.

Zu den langjährigen und treuen Stiftern gehören Petra Fischer und ihr Ehemann Thomas Fischer, Gesellschafter der Royal-Service GmbH, einem Labor für mikrobiologische Trinkwasser Analytik in Feldafing. Über die Aktion Sonnenlicht unterstützt der 63-Jährige gemeinsam mit seiner Frau die Tabaluga Kinderstiftung bereits seit 2010. Im Interview erzählt Fischer von seinen ersten Begegnungen mit den Tabaluga Kindern, spricht über Traurigkeit und Herzenswärme, er redet über Mitleid und Ohnmacht – und warum er für beides nicht gemacht ist.

Petra Fischer und ihr Ehemann Thomas Fischer, Gesellschafter der Royal-Service GmbH gehören zu den langjährigen Stiftern der Tabaluga Kinderstiftung. © Tabaluga Kinderstiftung

Unterstützen Sie die Tabaluga Kinderstiftung mit einer Spende

Spendenkonto

Die Bankverbindung lautet:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE12700205000008882003

BIC: BFSWDE33MUE

Telefon: 08158 927777

Website: www.tabaluga-hilfe.de/#ueberuns

Spendenlink: www.tabaluga-hilfe.de/#spenden

Tabaluga Kinderstiftung © Tabaluga Kinderstiftung

Dieses Advertorial wird ermöglicht durch die Royal Service GmbH.

Zurück zur Übersichtsseite