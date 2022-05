Tabaluga Kinderstiftung: Ein Platz voller Wärme, Liebe und Schutz

In der Tabaluga Kinderstiftung können verwundete Kinderseelen heilen. © Tabaluga Kinderstiftung

Über die Tabaluga Kinderstiftung erhalten im Jahr etwa 500 sozial benachteiligte, traumatisierte und schwer erkrankte Kinder und Jugendliche Hilfe – damit verwundete Kinderseelen heilen können.

Gibt es einen Ort, der näher am Himmel liegt als andere? Kinder und Jugendliche, die an keinen Himmel mehr geglaubt, die jede Hoffnung auf das Gute verloren haben, finden diesen Ort dank der Tabaluga Kinderstiftung. Sie betreut jährlich etwa 500 sozial benachteiligte, traumatisierte und schwer erkrankte Kinder und Jugendliche. Sie gibt ihnen ihre Hoffnung zurück.

Ein übergroßer Teddybär und seine ganze Bären- und Plüschtier-Familie liegen auf dem Sofa, alle bereit zum Kuscheln. Bauklötze warten auf kleine, kreative Bauherren, ein Kickertisch auf spannende Duelle und Schreibtische auf fleißige Rechenschüler, Aufsatzschreiber und Nachwuchs-Maler. Liebevoll ist dieses Zimmer eingerichtet. Der Blick auf das Wettersteingebirge in der Ferne beruhigt. Doch nicht das, was man sieht, macht dieses Zimmer besonders. Sondern das, was man fühlt: Wärme, Geborgenheit, Hoffnung.

Die Tabaluga Kinderstiftung schenkt Kraft und Vertrauen

Wer Räume der Tabaluga Kinderstiftung betritt – in diesem Fall den Tabalugahof in Peißenberg – fühlt diese Wärme sofort. Jedes Zimmer steckt voller Liebe und Herzenswärme. Nicht voller Probleme, die die Kinder und Jugendlichen mitbringen, die dort spielen, lernen, leben. Riesig sind diese Probleme und Wunden. So groß, dass sie kleine Seelen zerstören können. Bei der Tabaluga Kinderstiftung tut man alles, um diese Seelen zu heilen. Um ihnen Kraft zu schenken und Vertrauen. Darauf, dass es Menschen gibt, die sie auffangen, sie in jeder Lebenssituation unterstützen – und sie nicht verletzen.

Jedes Tabaluga Kinderprojekt bietet einen Ort zum Aufatmen und Heilen. © Tabaluga Kinderstiftung

Tabaluga Kinderstiftung: Damit die Kinder wieder vertrauen

Tabaluga in Zahlen und Fakten: ◾ Über 160 Mitarbeiter kümmern sich täglich um die Tabaluga Kinder. ◾ Jährlich werden etwa 500 sozial benachteiligte, traumatisierte und schwer erkrankte Kinder und Jugendliche betreut. ◾ Seit über 20 Jahren engagiert sich die Tabaluga Stiftung für Kinder und Jugendliche. ◾ Zur Tabaluga Kinderstiftung gehören mittlerweile 3 Kinderhäuser, 1 therapeutischer Bauernhof, 1 Integrationskindergarten, externe Familien- und Wohngruppen sowie 1 betreutes Wohnen für junge Erwachsene. ◾ Das Therapie- und Kreativzentrum ORANGE HOUSE öffnet die Angebote mit einem innovativen Schulprojekt für die Region und arbeitet eng mit den Grund- und Mittelschulen zusammen.

Tabaluga Kinderstiftung: Professionelle Therapie und Wärme im Alltag

Unterschiedlichste Schicksale haben die Tabaluga Kinder erlebt. Gewalt und Missbrauch. Eine schwere Krankheit. Manche haben ihre Eltern verloren. Doch auch Geschwister und Erwachsene finden Hilfe. Eltern etwa, deren Kinder ums Leben gekommen sind. Durch Mord, durch tragische Unfälle. Auch ihre Wut, Trauer und Ohnmacht haben bei der Tabaluga Kinderstiftung ihren Platz.

So unterschiedlich die Geschichten, so unterschiedlich sind die Therapieformen, mit denen die Kinder und Jugendlichen betreut werden. Individuell und hochprofessionell, sei es in der Psycho- und Traumatherapie, beim Heilpädagogischen Reiten, bei Kunstprojekten oder in der Musik- und Erlebnispädagogik, um nur einige Beispiele zu nennen. Doch nutzt die beste Therapie nichts, wenn im Alltag die Wärme fehlt. Genau diese zeichnet die Tabaluga Kinderstiftung aus. Jede Einrichtung bietet einen Ort zum Aufatmen und Heilen. Einen Ort der Geborgenheit. Damit die wertvollen Teile der Gesellschaft ihren Platz in der Gesellschaft wiederfinden. Ihre Freude am Leben.

Tabaluga Kinderstiftung © Tabaluga Kinderstiftung

