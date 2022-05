Wo Kinder eine Zukunft bekommen: Bei Tabaluga leben, heißt bei Tabaluga zu Hause sein

Das therapeutische Familienzentrum Sternstundenhaus der Tabaluga Kinderstiftung. © Tabaluga Kinderstiftung

Ein Tabaluga Kind zu sein – das ist eine Chance. Mit Stolz tragen die Jungen und Mädchen diesen Namen. Es heißt, dass sie bei Tabaluga leben, bei Tabaluga zu Hause sind.

Bei dieser Kinderstiftung bekommen traumatisierte Kinder ein Heim, in dem sie Schutz finden. Zuneigung und Achtung, die sie zuvor nur selten erfahren haben. Hoffnung, die sie verloren hatten.

Anna (*) hat blonde Haare, liebt das Reiten und Spaghetti. Und das Lachen mit ihren Freundinnen. 13 Jahre alt ist Anna, als sie dieses Gedicht schreibt.

Gedicht der 13-jährigen Anna – heute ist sie 20 Jahre alt und Tierpflegerin. © Tabaluga Kinderstiftung

Annas Gedicht über ihre eigene Kindheit, in der ihre kleine Seele verwundet, ja zerstört wurde. Ein Gedicht über ein Schicksal, das nicht einfach nur berührt, das vielmehr sprach- und fassungslos macht. Doch Anna ist nicht nur ihr Schicksal. Anna ist Anna. Ein Mädchen mit Träumen – Tierpflegerin will sie einmal werden. Bei der Tabaluga Kinderstiftung hat Anna ein Zuhause gefunden hat.

Tabaluga Kinderstiftung: Die PädagogInnen sehen die Kinder, nicht die Opfer

Dort sehen die PädagogInnen und TherapeutInnen nicht nur die Schicksale, welche die Kinder und Jugendlichen zu ihnen geführt haben. Sie sehen nicht die Opfer, sie sehen kleine Persönlichkeiten voller Kraft und Energie. So verborgen und verdeckt diese Kraft sein mag:

Bei Tabaluga erfahren die Kinder Gemeinschaft, Halt, Vertrauen – zum Beispiel durch gemeinsames Spielen oder Malen. © Tabaluga Kinderstiftung

Die PädagogInnen graben sie aus, auch wenn es Wochen, Monate oder gar Jahre dauert. Sie geben den Kindern die Zuwendung, die sie so selten bekommen haben. Die sie neu leben lassen. So wie Anna, die wieder lacht und das Reiten liebt. Seit 1998 setzt sich die Tabaluga Kinderstiftung mit inzwischen zahlreichen verschiedenen Einrichtungen dafür ein, traumatisierten Kindern und Jugendlichen wieder einen Lebenswert zu schenken. Die Kinder leben dort in Gruppen. Mehr noch: Bei Tabaluga zu leben, heißt, bei Tabaluga zu Hause zu sein. Sie erfahren Gemeinschaft, Halt, Vertrauen. Und besonders: die Normalität des Alltags. Sie malen und spielen. Sie unterhalten sich beim gemeinsamen Mittag- und Abendessen. Sie lachen miteinander, sie weinen und streiten. Sie machen Hausaufgaben. Sie haben Pflichten – aufräumen, Abwasch, was so anfällt. Was eben dazugehört zu einem Alltag – zu einem Zuhause.

Tabaluga Kinderstiftung: Damit die Seelen langsam heilen dürfen

Als zerbrochene Persönlichkeiten kommen die Kinder und Jugendlichen. Deren Seelen sind zersplittert wie ein Spiegel. Zahllose kleine Teile, und kaum ein Teil passt mehr zum anderen. Doch dieser Spiegel lässt sich kleben. Ein wunderschönes Mosaik entsteht. Denn die PädagogInnen und TherapeutInnen erkennen das Schöne hinter jedem einzelnen Schicksal. Und sie werden nicht müde, den Kindern die vielen bunten Seiten des Lebens zu zeigen, die ein Gegengewicht bilden zur inneren Not und zum Leid. Sie schenken ihnen ein Zuhause, damit ihre Seelen langsam heilen dürfen. So wie die Seele von Anna. Heute ist Anna (*) 20 Jahre alt. Sie arbeitet als Tierpflegerin. Ein Tabaluga Kind, aus dem eine starke junge Frau geworden ist.

Tabaluga Kinderstiftung © Tabaluga Kinderstiftung

(*) Der Name des Mädchens sowie Details seiner Geschichte sind zum Schutz der betroffenen Person geändert.

