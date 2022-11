Fitness, Gesundheit und Spaß als Gesamtpaket

Tag der offenen Tür bei Medisport Starnberg - am 19.11.2022

Teilen

Ob Fitnessbegeisterte oder Gesundheitsbewusste – im Medisport Starnberg finden Sie eine ganzheitliche Betreuung inklusive erstklassiger Fitnessgeräte. © Medisport Starnberg

Beim Tag der offenen Tür können sich Fitnessbegeisterte und Gesundheitsbewusste bei Medisport Starnberg informieren. Das Fitnessstudio lädt am 19. November ein.

Fitness in Kombination mit Gesundheit ist enorm wichtig. Das erkennen immer mehr Menschen in allen Altersklassen und suchen dafür ein passendes, wohnortnahes Studio. „Wir sind allerdings kein klassisches Fitnessstudio, denn bei uns steht die individuelle Betreuung durch unsere Sporttherapeuten auf der Trainingsfläche im Vordergrund“, sagt Medisport-Inhaberin Konstanze Schweder, die seit 12 Jahren als Physiotherapeutin aktiv ist und ihren Mitgliedern wertvolle Erfahrungen vermitteln möchte. So gibt es bei Medisport einen professionellen Physiobereich, der von ausgebildeten Therapeuten betreut wird, sowie einen Fitnessbereich mit top-modernen EGYM-Geräten, in dem geschulte Trainer die Besucher mit einem individuellen Trainingsplan coachen.

Zur Verfügung stehen Geräte für Kardio (Ausdauer), Crosstrainer, Ergometer, Laufbänder sowie Ruderzug. Im Programm enthalten sind auch Kurse für Pilates, Yoga, Spring, Rücken-Fit sowie Nordic Walking Outdoor. Buchen kann man die Kurse bequem und jederzeit online. Im Monatsbeitrag inklusive sind Wasser und Säfte von der Studio-Theke sowie Garderobe mit Schließfächern und sanitäre Räumlichkeiten mit Duschen.

Zu Medisport Starnberg

Medisport Starnberg – Tag der offenen Tür am 19. November von 10 bis 15 Uhr

Wer die besondere Gesundheitslocation Medisport kennenlernen möchte, kann das am Tag der offenen Tür am Samstag, 19. November, von 10 bis 15 Uhr tun. Gezeigt und erklärt werden von den engagierten Sporttherapeuten sowohl die Trainingsfläche, alle EGYM-Geräte sowie die Räume des Physio-Bereichs. Die 800 Quadratmeter große Fläche befindet sich im dritten Stock, ist jedoch auch mit dem Aufzug erreichbar.

Impressionen: Medisport Starnberg Fotostrecke ansehen

Getränke, Snacks und Glücksrad mit tollen Preisen

Für das leibliche Wohl der interessierten Besucher und Gäste ist mit Getränken und köstlichen Snacks bestens gesorgt, sodass man viel Zeit mitbringen kann, um sich ausführlich zu informieren. Außerdem steht ein Glücksrad mit tollen Preisen auf dem Programm. Vorbeikommen lohnt sich also allemal!

Wer am Tag der offenen Tür einen Vertrag abschließt, erhält als Zuckerl Sonderkonditionen.

Fitness, Gesundheit und Spaß als Gesamtpaket

Das 20-köpfige Team um Inhaberin Konstanze Schweder ist hochmotiviert und fachlich geschult und freut sich auf die optimale Betreuung aller Mitglieder. „Nachdem ich in den vergangenen drei Jahren 16 Physio-Praxen als Regionalleiterin einer renommierten Firma betreut habe, bringe ich viel Erfahrung mit, die ich bei Medisport meinen Mitgliedern zugutekommen lassen möchte“, sagt Konstanze Schweder, die dabei die gesamte Konstitution des Menschen im Fokus hat und dafür bei Fitness, Gesundheit und Spaß immer die optimale Kombination findet.

Parkplätze sind in der Tiefgarage und vor dem Gebäude ausreichend vorhanden.

Medisport Starnberg: Öffnungszeiten

Fitness-Bereich

Montag bis Freitag: 7 Uhr bis 20.30 Uhr

Samstag & Sonntag: 9 Uhr bis 14 Uhr

Montag bis Freitag: 7 Uhr bis 20.30 Uhr Samstag & Sonntag: 9 Uhr bis 14 Uhr Physiobereich

Montag bis Donnerstag: 8 Uhr bis 20 Uhr

Freitag: 8 Uhr bis 16 Uhr

Medisport Starnberg Logo © Medisport Starnberg

Kontaktdaten

medisport Starnberg GmbH

Gautinger Straße 9

82319 Starnberg

Tel.: 08151-652140

Mail: info@medisport-starnberg.de

Web: www.medisport-starnberg.de