Helfende Hand für tierische Freunde: Tierheim Starnberg sucht finanzielle und ehrenamtliche Unterstützung

Teilen

Das Tierheim Starnberg kümmert sich um Tiere in Not. Mit einer Spende können Sie den Tieren helfen. © Tierschutzverein Starnberg u. U. e. V.

Das Tierheim im Landkreis Starnberg kümmert sich um in Not geratene Haus- und Wildtiere. Der Verein sucht ehrenamtliche Helfer und freut sich über Spenden.

Der Sommer bringt im Tierheim Starnberg neben vielen Erleichterungen auch seinen eigenen Spaß: Alle Vierbeiner freuen sich über die Wärme und Helligkeit. Die Katzen findet man tagsüber in den Ausläufen beim Bäuche sonnen und nachts in ihren Gärtchen. Die Kaninchen dagegen nehmen die Dinge gerne selber in die Pfote und gestalten ihr Außengehege neu. Auf die Hunde haben die Mitarbeiter des Starnberger Tierheims bei sommerlichen Temperaturen ein besonderes Auge zu werfen. Die Gassigeher-Zeiten werden angepasst, um der Mittagshitze zu entgehen und keine zusätzlichen Strapazen entstehen.

Impressionen aus dem Tierheim Starnberg Fotostrecke ansehen

Tierheim Starnberg: Volle Zwinger und viel zu tun für Mitarbeiter

Aus diesem Grunde kommen die Tiere im Starnberger Tierheim mittags in ihre kühlen Zwinger oder halten Siesta im Schatten der Bäume. So vermeiden die Mitarbeiter zusätzliche Anstrengung: Es wird kein Training, kein Gassi, keine stressige Zusammenführung von Tieren in Gruppen und keine vermeidbare Behandlung um diese Zeit gemacht. Damit das zu dieser Jahreszeit so reibungslos funktioniert, bereiten die Mitarbeiter die Gehege und Ausläufe vor: Sonnensegel, Planschbecken, Trennwände und Schattenspender werden bereitgestellt.

Es gibt für alle jederzeit viel zu tun, dass für jedes Tier bestens gesorgt ist und jedes Gehege sicher, artgerecht und sauber ist. Leider macht aber auch die Sommerzeit nicht Halt davor, dass das Starnberger Tierheim auch aus anderen Gründen viel zu tun hat. Die Zwinger sind voll und die Mitarbeiter müssen täglich Fundtiere, Abgabetiere und bedauerlicherweise auch viele Wildtierwaisen aufnehmen und versorgen.

Bitte an alle engagierten Spenderinnen und Spender: Lassen Sie Tiere in Not nicht im Regen stehen Spenden Sie hier

Wer das Starnberger Tierheim an dieser Stelle auch anders unterstützen möchte, kann neben der Spende auch auf die aktualisierte Wunschliste auf Amazon klicken.

Sommerfest im Tierheim Starnberg

Wer sich von der Tierheim-Arbeit ein Bild machen oder wer einfach mit dem Starnberger Tierheim feiern möchte, ist herzlich zum diesjährigen Sommerfest eingeladen. Es findet am Wochenende, dem 22. und 23. Juli 2023 im Tierheim statt.

Sie können sich auf viele interessante Stände, einen Flohmarkt, die DLRG Rettungshundestaffel STA und leckeres Essen freuen. Genießen das gemütliche Zusammensein mit den Besuchern und Freunden des Tierheims. Auf der Homepage und in den sozialen Medien werden rechtzeitig die genauen Programmpunkte und Zeiten bekannt gegeben. Für das Tierheim in der aktuell angespannten finanziellen Situation ist es sehr wichtig, dass endlich wieder ein richtiges Fest stattfinden kann. Bitte unterstützen Sie auch hier mit Ihrem Besuch.

Bitte an alle engagierten Spenderinnen und Spender: Lassen Sie Tiere in Not nicht im Regen stehen Spenden Sie hier

Ehrenamtliche Helfer für das Tierheim in Starnberg gesucht

Auch das tolle Hausmeisterteam des Tierheims sucht tatkräftige Unterstützung! Es gibt viel zu tun.

Wenn Sie gerne in einem netten Team aus Mitarbeitern und Ehrenamtlichen arbeiten möchten, einen Führerschein haben, körperlich belastbar, handwerklich geschickt und kreativ und noch dazu sehr tierlieb sind, melden Sie sich entweder per E-Mail an ehrenamtliche@tierheim-starnberg.de oder kontaktieren Sie das Tierheim telefonisch unter 08151/ 8782.

Kontakt

Tierschutzverein Starnberg u. U. e. V.

Franziskusweg 34

82319 Starnberg

Telefon: 08151 8782

E-Mail: info@tierheim-starnberg.de

Web: www.tierheim-starnberg.de