Starnberger Tierheim hilft Tieren aus der Ukraine und braucht dringend Hilfe

Mehrere Katzen und Hunde aus der Ukraine konnten gerettet und im Tierheim Starnberg aufgenommen werden. © Tierheim Starnberg

Der fürchterliche Krieg, der seit Februar gegen die Ukraine geführt wird, hat auch die Arbeit im Tierheim Starnberg stark verändert. Auf vielfältige Weise wird hier versucht, betroffenen Menschen und Tieren zu helfen.

Seit Monaten leben Hunde im Starnberger Tierheim in (kostenloser) Pension, deren Besitzer die Tiere nicht mit in ihre Unterkünfte nehmen dürfen. Das ist für beide Seiten eine traurige Situation, denn nach den traumatischen Ereignissen, die sie im Krieg und auf der Flucht erlebt haben, sind sie jetzt weiterhin getrennt. Die Besitzer besuchen zwar regelmäßig ihre Hunde im Tierheim, kuscheln, gehen Gassi, genießen die Zeit miteinander. Umso schmerzhafter ist jedes Mal der Abschied, wenn die Hunde wieder zurück in ihre Zwinger und die Besitzer wieder gehen müssen.

Engagierte und mutige Tierschützer erklärten sich bereit, die letzten verbliebenen Hunde und Katzen nach Starnberg zu fahren. © Tierheim Starnberg

Als das Starnberger Tierheim Anfang April von einer befreundeten Tierschützerin gefragt wurde, ob sie Tiere aus Charkiw aufnehmen könnten, haben sie natürlich zugesagt. Hier ihre Beschreibung des Tierheims in der Ukraine:

Das Tierheim „Poratunok Twaryn“ in Charkiw betreut etwa 600 Hunde und Katzen. Die Tierunterkunft mit einem außergewöhnlich engagierten Team und vielen freiwilligen Helfern entwickelte sich in über 10 Jahren zu einem kreativ geführten Tierheim … Es wurden Kontakte mit Kollegen in Europa geknüpft. Das Tierheim profitierte von diesem Austausch und so vieles war in Planung! Doch alles wurde jäh beendet durch den Krieg ... Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 kümmern sich die in der Stadt verbliebenen Mitarbeiter und Freiwillige um die Tiere im Tierheim und der Stadt Charkiw. Sowohl bei der Versorgung im Tierheim, bei Einsätzen zur Bergung, als auch Evakuierung von Tieren aus Charkiv begeben sie sich fast täglich in Lebensgefahr. Sie sammeln Hunde von den Straßen von Charkiw ein, deren Besitzer aus der Stadt geflohen sind, holen Tiere aus verlassenen Wohnungen, zerbombten Wohnhäusern, verschütteten Kellern. Sie werden gerufen, wenn ein Tier hilflos umherirrt oder verletzt am Straßenrand liegt, nehmen Tiere auf, deren Halter als Soldaten dienen, verstorben oder einfach nicht mehr nach Hause zurückgekommen sind. Als eine Rakete in das Tierheim einschlug, wurde eines der Gebäude des Tierheims vollständig zerstört. Sieben Hunde starben unter den Trümmern, andere waren verletzt und mussten intensiv medizinisch behandelt werden.

Goldie im Shelter kurz vor der Abreise nach Deutschland. © Tierheim Starnberg

Es fand sich eine kleine Gruppe engagierter und mutiger Tierschützer, die sich bereit erklärten, den Transport der letzten verbliebenen Hunde und Katzen nach Starnberg zu fahren.

Nach vielen Telefonaten, Absprachen und Planungen, die immer wieder angepasst werden mussten, weil sich zeitweise die Situation vor Ort zuspitzte, konnte der Transport des Starnberger Tierheims die lange (über 22 Stunden), gefährliche und extrem anstrengende Fahrt wagen und die Tiere kamen in der Nacht zum 25.4.22 in Starnberg an.

9 Hunde und 8 Katzen wurden im Starnberger Tierheim aufgenommen, 3 Katzen an einen anderen Tierschutzverein weitergegeben.

Für die 2500 km von Charkiw nach Starnberg waren die Tiere und ihre unermüdlichen Fahrer Stunden unterwegs.

In den ersten Tagen im Tierheim waren alle Hunde und Katzen sichtlich traumatisiert und erschöpft, einer davon leidet noch an Verletzungen durch eine russische Streubombe und ist völlig abgemagert, weil er monatelang auf der Straße leben musste.

Besonders die Katzen kämpfen mit ihrem geschwächten Immunsystem.

Besonders die Katzen aus Charkiw kämpfen mit einem geschwächten Immunsystem. © Tierheim Starnberg

Leider sind fast alle Tiere aufgrund der vorangegangenen Strapazen krank geworden. Die Mitarbeiter des Starnberger Tierheims versorgen sie medizinisch und haben Helfer organisiert, die sich gemeinsam mit ihnen intensiv um die Tiere kümmern. Im Moment müssen sie noch ihre Zeit in der Quarantäne verbringen, aber sie sind auf einem guten Weg. Schon kleine Erfolge werden hier gefeiert und sich über jede Verbesserung gefreut.

Es ist ein schöner Zufall, dass dem Tierheim Starnberg ehrenamtlich eine junge, geflüchtete Hundetrainerin aus Kiew bei den Hunden unterstützt und Unterlagen übersetzen kann.

In diesem speziellen Fall hat sich eine kleine Gruppe überaus engagierter Helfer organisiert. Es wurde unbürokratisch und effektiv zusammengearbeitet und so konnten sie diese Tiere retten und hoffen sehr, dass ihnen ein gutes Leben in einem friedlichen Umfeld möglich wird. Sie wären sonst nicht mehr am Leben.

In Starnberger Tierheim gibt es leider drei renovierungsbedürftige Hundezwinger, die aus finanziellen Gründen noch nicht saniert werden konnten und jetzt dringend für die Neuankömmlinge benötigt werden. Bitte helfen Sie dem Starnberger Tierheim mit einer finanziellen Unterstützung, damit man hier zeitnah auf diese Hundeunterkünfte zugreifen kann. Schon jetzt bedankt sich das Tierheim für jede Spende! Direkte Spende: Kreissparkasse München Starnberg

IBAN: DE25702501500430056762

BIC: BYLADEM1KMS PayPal: Loggen Sie sich in Ihrem PayPal-Konto ein, wählen „Geld senden“ aus, geben den Betrag ein und senden diesen an info@tierheim-starnberg.de Spendenaktion bei Facebook: Über diesen Link können Sie z. B. an Ihrem Geburtstag eine Spendenaktion auf Facebook starten und ihre Freunde einladen, eine beliebige Summe an das Tierheim zu spenden!

Die Hundezwinger müssen dringend saniert werden, da sie für die Neuankömmlinge benötigt werden. © Tierheim Starnberg

Wer sich für die Tiere, ihre tragische Geschichte interessiert und ihre Entwicklung verfolgen möchte, kann dies in Kürze auf der Homepage und in den sozialen Medien des Starnberger Tierheims tun.

Tierheim Starnberg auf Facebook

Tierheim Starnberg auf Instagram

Kontakt

Tierschutzverein Starnberg u. Umgebung e.V.

Franziskusweg 34

82319 Starnberg

Telefon: 08151 8782

Web: www.tierheim-starnberg.de