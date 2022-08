Tierheim Starnberg: Ein Tier geht, zwei kommen nach

Ein Tier geht, zwei kommen nach – das Tierheim Starnberg vermittelt gut, aber es kommen immer Tiere nach. © Tierheim Starnberg

Das Tierheim Starnberg vermittelt viele Tiere, doch Zwinger bleiben nicht leer stehen, denn auch viele Tiere werden abgegeben.

In diesem Sommer kommt das Tierheim Starnberg in jeder Hinsicht ins Schwitzen. Während das Tierheim in den vergangenen Jahren im Sommer meist eine etwas ruhigere Zeit in der Tiervermittlung hatte, häufen sich in diesem Jahr auch in den Ferienmonaten die Anfragen nach Tieren. „Das freut uns natürlich, denn für uns gibt es kein größeres Glück, als wenn unsere Hunde, Katzen oder Kleintiere, die ihre eigene Familie gefunden haben und in ein neues Zuhause umziehen dürfen“, erklärt Christine Herrmann, Leiterin des Starnberger Tierheims.

Momentan häufen sich im Tierheim Starnberg die Anfragen nach Tieren. © Tierheim Starnberg

Doch die Corona-Krise hat auch hier viel verändert. Eine gute Erfahrung, die aus dieser Not entstanden ist, ist die Tiervermittlung mit Terminvergabe. Für die Tierpfleger, die Interessenten und vor allem die Tiere ist es viel entspannter geworden. Mit Termin können sich Mensch und Tier Zeit nehmen, sich kennenzulernen und es bleibt ausreichend Zeit für Fragen und Gespräche mit den

Mitarbeitern des Tierheims. Die guten Vermittlungszahlen werden auch darauf zurückgeführt, dass diese Vermittlungsmethode beibehalten wurde.

Hunde werden gut vermittelt, es kommen aber immer wieder welche nach. © Tierheim Starnberg

Vor einigen Wochen hatte das Starnberger Tierheim Tiere aus der Ukraine übernommen. Die Katzen sind inzwischen fast alle gut vermittelt und auch bei den Hunden gibt es gute Nachrichten. Alle sind inzwischen gesund, die meisten haben ihre traumatischen Erlebnisse so gut verarbeitet, dass einem Umzug in ein neues Zuhause nichts mehr im Wege steht. Nur wenige brauchen noch etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen und diese Zeit bekommen sie natürlich. Leider bleiben die Zwinger im Starnberger Tierheim aber trotz der hohen Vermittlungszahlen nicht leerstehend, denn genau wie den „Vermittlungsboom“ einerseits gibt es eine Art „Abgabe-Boom“ auf der anderen Seite. Der wiederum stellt das Starnberger Tierheim derzeit vor fast unlösbare Platz-, Geld- und Personalprobleme. „Wir können und wollen bei der Tiervermittlung kein Hexentempo anlegen – Ziel bleibt ja gute und verantwortungsbewusste Tierhalter zu finden!“, so Christine Herrmann.

Die Auswirkung von unüberlegtem und unseriösem Handeln bringt das Tierheim in Situationen, wie wir sie jetzt vorfinden: Tiere werden schnell von Menschen angeschafft und noch schneller wieder abgegeben. Der Hundeboom hat inzwischen solche Ausmaße angenommen, dass die Tierheime fast überschwemmt und überrannt werden. Krimineller Welpenhandel, Beschlagnahmungen, unseriöser Auslandstierschutz, Messiehaushalte, und private Abgabe – Hunde füllen die Zwinger und meist bringen sie immense gesundheitliche und verhaltensauffällige Probleme mit sich.

Im Starnberger Tierheim gibt es einen Aufnahmestopp in allen Tierbereichen. © Tierheim Starnberg

Im Starnberger Tierheim musste daher in allen Tier-Bereichen ein Aufnahmestopp für Abgabetiere verhängt werden und Wartelisten eingeführt. Das Tierheim ist an seiner Kapazitätsgrenze angelangt und es muss immer noch genug Platz für Fundtiere bereitstellen können. Leider gibt es in diesem Jahr auch mehr Fundtiere als sonst. Fundtiere in der Ferienzeit, die niemand mehr abholen kommt.

