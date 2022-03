Skandal: Hunde sitzen im Tierheim fest & dürfen nicht vermittelt werden – weil Gesetzgeber es so vorsieht

Ein Tierheim sollte nicht der letzte Ort sein, an dem ein Tier sein Zuhause findet. © Tierheim Starnberg

Immer mehr Hunde und Katzen werden in Tierheimen abgegeben, auch im Tierheim Starberg. Das liegt auch an fehlender Wertschätzung.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 90a Tiere: Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. So ist es im Gesetz geregelt.

Für Tierschützer und auch die Mitarbeiter im Tierheim Starnberg, die Tag für Tag mit dem Elend der Tiere zu tun haben und Menschen, die sich mit Tieren umgeben, ist der erste Auszug aus dem Gesetz völlig klar. Sie lieben Tiere und die sind keine Sachen. Es sind lebende, leidende und fühlende Wesen und bedürfen unseres besonderen Schutzes. Wo, wenn nicht im Tierheim, sollten sie besonders geschützt und bestmöglich behandelt werden.

Die bittere Wahrheit aber ist, dass es in Tierheimen, so auch im Tierheim Starnberg, immer wieder vorkommt, dass Tiere rechtlich durch alle Raster fallen und am Ende die Leittragenden sind. So wie derzeit Hunde, die seit über 1,5 Jahren im Tierheim Starnberg untergebracht sind, weil sie dem Besitzer vom Ordnungsamt entzogen und in die Obhut des Tierheims gegeben wurden. Der Rechtsstreit zwischen den betroffenen Personen und Behörden zieht sich endlos in die Länge, es werden Fristen auferlegt und verschoben, Einsprüche erhoben und so weiter. Die Zeit verstreicht ohne Ergebnis.

Liebe Hunde suchen ein neues Zuhause, doch die Gesetzgebung verhindert das. © Tierheim Starberg

Skandal: Hunde im Tierheim dürfen nicht vermittelt werden

Die Fakten für das Tierheim Starnberg sind: Hunde, die im Dschungel unserer Gesetzgebung verloren gegangen und vergessen wurden, werden über Jahre hier betreut und dürfen nicht vermittelt werden. Sie hätten die besten Chancen ein neues Zuhause zu finden, denn sie sind freundlich und lieb. Leider sitzen sie im Tierheim Starnberg jahrelang fest und ihr Leben vergeht. Zwei Jahre sind für Hunde eine sehr lange Zeit und es ist noch immer kein Ende absehbar.

Das Starnberger Tierheim möchte darüber informieren, dass solche Tierschicksale immer mehr werden, Beschlagnahmungen aus schlechter Haltung, von Welpen aus illegalen Tier-Transporten aber auch immer mehr Fälle aus der direkten Nachbarschaft beschäftigen Tierschutzvereine, Tierheime und Behörden und kosten immens Geld, Zeit und Geduld.

Tiere, die abgegeben werden, weil sie ihren Besitzer verloren haben, sind inzwischen fast die Ausnahme. Die Tierheime müssen sich gegenseitig unterstützen, weil die anfallenden Tierschutz-Aktionen von den einzelnen Tierheimen nicht gestemmt werden könnten.

Die Tierheime helfen einander, nur so kann es überhaupt funktionieren.

Tiere sind keine Sachen… sonst wäre es einfach:

Dann würden wir die Hunde einfach unterstellen und wenn sich in 5 Jahren die rechtliche Besitzfrage endgültig geklärt hätte, könnten wir die Hunde aus der Abstellkammer holen, wie Mitarbeiter der Gemeinde Regenschirme im Fundbüro.

So können wir nur das Beste aus der Situation machen: den Tieren ein schönes Leben zu ermöglichen und hoffen, dass sie eine Vermittlung in eine liebevolle Familie noch erleben.

