Montagsturner spendieren Sitzbank

Die Traubinger Sportgemeinschaft Montagsturner feiert 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass machten sie den Traubinger Spaziergängern ein schönes Geschenk.

Traubing – Die Montagsturner aus Traubing sind legendär. Seit mehr als 50 Jahren treffen sie sich im Gymnastikraum der Schule und sporteln gemeinsam. Erst turnen, dann Volleyball – was in dem vergleichsweise niedrigen Raum gar nicht so einfach ist. Zum 50-jährigen Bestehen ihrer Sportgemeinschaft haben sie eine Bank spendiert, die am Lindemoosweg in Traubing steht. Spaziergänger können dort entspannt in der Sonne sitzen und den schönen Blick genießen.

„Wir sind die ältesten Sportler in Traubing“, sagt Peter Zapletal. Er hat die Montagsturner vor 51 Jahren mitgegründet. „Wir sind noch acht, neun Turner“, erzählt der 85-Jährige. „Vor ein paar Wochen ist wieder einer von uns gestorben.“

Die Turngruppe trifft sich montags um halb acht. Die Trainer sind meist Klaus Wondrak und Peter Zapletal. „Klaus macht es mehr nach Turnvater Jahn, ich integriere Elemente von Pilates und vom Tanzen.“ Und anschließend sitzen alle gemütlich im Sportlerstüberl beisammen – das gehört dazu. Mit der Bank, die 300 Euro gekostet hat, haben die Montagsturner und alle Traubinger einen weiteren Treffpunkt.