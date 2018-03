Natürlicher Luxus der Extraklasse auf den Malediven

Wer von weißen Sandstränden, türkisblauen Lagunen, einer farbenfrohen Unterwasserwelt träumt und einfach mal „nichts“ tun will, der ist auf den Malediven genau richtig. Wer sich dazu entspanntes Robinson Crusoe Gefühl wünscht, für den ist Gili Lankanfushi das Paradies auf Erden.

Luxus bezieht sich hier auf Natürlichkeit, Privatsphäre und erstklassigen Service . Insbesondere für Wasserliebhaber und Romantiker ist das Hotel perfekt: Die unaufdringlich luxuriösen Villen aus Naturmaterialien stehen alle auf Stelzen über der türkisblauen Lagune. Barfuß-Gefühl, Wohnlichkeit und Genuss zeichnet die Insel aus. In den großzügigen Suiten und Residenzen steht ein persönlicher Butler rund um die Uhr zur Verfügung.

Die „Villa-Suiten“ (210m²) liegen an Stegen und bieten eine Dachterrasse mit fantastischem Ausblick . Die Besonderheit der „Crusoe Residences“ (250m²) ist deren Lage: sie stehen frei inmitten der Lagune . Gäste nutzen hoteleigene kleine Motorboote, um zwischen Insel und Unterkunft zu pendeln.

Noch spektakulärer ist die weltweit größte Überwasservilla ohne Stegverbindung: "The Private Reserve" (1.700m²) steht etwa 500 Meter vor der Küste. Es besteht aus fünf Gebäuden und ist mit privatem Kino, Weinkeller, Pool inklusive Wasserrutsche vom oberen Stockwerk ins Meer und Fitnessraum ausgestattet – hier werden Träume werden wahr.

In allen Restaurants wird größter Wert auf frische und ökologisch-nachhaltige Küche gelegt: Gemüse, Kräuter und Gewürze stammen aus dem inseleigenen Biogarten. Das japanische Spezialitäten-Restaurant „By the Sea“ mit Sushi Bar und Teppanyaki liegt am Strand mit herrlichem Blick. Maledivische Küche, frische Meeresfrüchte und fangfrischen Fisch gibt es im Hauptrestaurant. Und wer sich nach einem romantischen Privatdinner sehnt, für den organisiert das Hotel auf Wunsch ein Abendessen im Kerzenschein.