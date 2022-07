Traumjob Afrikaexperte: Nachhaltigkeit, Reiseträume und persönliche Entwicklungschancen unter einem Dach

Das Team von Karibu Safaris ist auf der Suche nach Verstärkung. © Karibu Safaris

Die sympathischen und authentischen Mitarbeiter von Karibu Safaris suchen begeisterte Tourismuskaufleute, die vom Afrikafieber genauso gepackt sind wie sie selbst.

Begeisterung für Afrika und Leidenschaft für ein „miteinander erleben“. Seit 2006 organisiert das Team von Karibu Safaris individuelle Reisen nach Botswana, Sambia, Simbabwe, Malawi, Südafrika, Kenia, Tansania, Ruanda und Uganda, die zum Erlebnistraum werden – direkt von den historischen Büroräumen im Schloss Seefeld aus.

Spaß und Weiterentwicklungsmöglichkeiten: Bei Karibu Safaris stimmt das Klima

Willkommen, heißt auf Swahili, der Landessprache von Tansania, Karibu. Und genau das fühlt man im Team von Karibu Safaris. Jeden Morgen begrüßt Chester, der Bürohund, mit Freude seine Kolleginnen und Kollegen. Gepaart mit dem schönen Schlossambiente ein wunderbarer Start in den Tag.

Jeden Tag in Gedanken ins ferne Afrika reisen, wer bekommt da kein freudiges Fernweh? Bei Karibu Safaris gehört dies zur Tagesordnung – begleitet von wunderbaren Kollegen und unserem kleinen Bürohund Chester.

Lust, etwas Neues auszuprobieren und zu entdecken, das wird von Inhaberin Helmke Sears tatkräftig unterstützt. Weiterbildungen wie Amadeus-Schulungen, Telefon- und individuelle Coachings sowie regelmäßiges Feedback sind selbstverständlich. Die verschiedenen Backoffice-Bereiche wie Angebotserstellung für Reiseversicherungen, Flugbuchungen und Rail & Fly Tickets und das Ausstellen von Reisebestätigungen gehören genauso in die vielfältigen Aufgabengebiete. Diese Begeisterung für Afrikareisen im gesamten Team ist mitreißend und der Touristikkauffrau/-mann im Backoffice Bereich meistert alle Aufgaben ab der Reisebuchung, damit die Karibu Safaris Kunden Ihren persönlichen Traumurlaub erleben können.

Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Wort – sondern gewachsene Realität

Karibu Safaris engagiert sich für nachhaltiges Reisen, um die Wertschöpfung im Land zu erhöhen. Dazu gehört auch die Unterstützung zahlreicher Hilfsprojekte von Einheimischen, in denen heimische Tiere geschützt werden und afrikanische Kinder eine lebenswerte Zukunft vor Ort erhalten. Gelebte Verantwortung – diese tiefe Überzeugung der Inhaberin Helmke Sears spiegelt sich nicht nur in Afrika wider, sondern auch im heimischen Büro im Schloss Seefeld. Recycling und umweltfreundliches Arbeiten stehen hier genauso auf der Tagesordnung.

Wenn Sie den Erfolg von Karibu Safaris GmbH in einem tollen Team zukünftig mitgestallten möchten, schicken Sie direkt eine Bewerbung per E-Mail oder Kontaktaufnahme per Telefon oder WhatsApp an:

Helmke Sears

sears@karibu-safaris.de

Telefon: 08152-395639-11

Mobil: 0151 – 23 58 04 04

Lust auf einen Traumjob? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Karibu Safaris. © Karibu Safaris

Kontakt

Karibu Safaris GmbH

Hochschloss

82229 Seefeld bei München

Tel.: +49 (0) 8152 - 39 56 39-0

Fax.: +49 (0) 8152 - 39 56 39-19

https://www.karibu-safaris.de

https://www.facebook.com/KaribuSafaris