Traumstart im Gautinger Sommerbad – nicht nur für Frühschwimmer

Schwimmen und entspannen: Dafür gehen die Stammgäste Susanne Reichel, Karlheinz Kutzelmann und Sandra Abstein (v.l.) ins Gautinger Sommerbad. Die Saisonpremiere am Freitag ließen sie sich nicht entgehen. © Andrea Jaksch

Manche konnten ihn kaum erwarten: Den perfekten Saisonstart erwischte das Gautinger Sommerbad. Umkleiden und Warmduschen sind wieder zugänglich – und es gibt noch weitere gute Nachrichten.

Gauting – Bei Traumwetter mit strahlender Sonne am weiß-blauen Himmel eröffnete am Freitag das Gautinger Sommerbad die Saison 2022. Unter den ersten Gästen um 9 Uhr war die Abschlussklasse der Mittelschule, „um vor den stressigen Prüfungen noch etwas Vitamin D zu tanken“, wie Sportlehrer Korbinian Resch sagte. „Wir sind alle froh, dass das Freibad wieder offen ist“, freute sich auch die bekennende Morgenschwimmerin Susanne Reichel aus Stockdorf. Nach zwei Corona-Jahren mit strengen Hygieneauflagen sind die Umkleiden und Warmduschen jetzt wieder zugänglich.

An diesem ersten Saisontag, traditionsgemäß bei freiem Eintritt, begrüßte der fürs Freibad zuständige Rathausmitarbeiter Christian Ruhdorfer die Badegäste mit einer kleinen Süßigkeit. Die meisten Frühschwimmer kennt er beim Namen. „Wir sind alle sehr dankbar, dass wir unser Freibad haben und dass es trotz Corona weitergeht“, sagte Dauerkartenbesitzerin Aleksandra Kontenc-Geuter dem Merkur. Die Rentnerin hatte in ihrer Stofftasche Lektüre für den Bücher-Kühlschrank mitgebracht. Sie komme jeden Tag, um sich fit zu halten. Am Freitagmorgen hatte sie bereits einen zweistündigen Walk hinter sich.

Karlheinz Kutzelmann aus Berg, ebenfalls mit Saisonkarte ausgestattet, betonte nach einigen Bahnen im beheizten 50-Meter-Sportbecken: „Ich bin lieber hier als im Starnberger See.“ Der See sei im Mai noch zu kalt. Auch Roberta Salerno (16), Schülersprecherin der Mittelschule, schätzt das im Sonnenlicht glitzernde Trainingsbecken. Der Vorteil zum See sei, dass man den Grund sehe. Im Sommerbad treffe sie Freundinnen und Freunde aus dem Würmtal. „Ich geh lieber zum See“, sagte allerdings ihr Co-Schülersprecher Jod Altakrit (16), der ebenfalls in Starnberg wohnt.

Olympia-Athlet von 1972 gibt Schwimmkurse

Steffen Pilz, der an den Olympischen Spielen 1972 in München teilnahm, passt am Lehrschwimmbecken mit der Rutsche auf. Der Trainer bietet wie jede Saison Schwimmkurse für Kinder an. Das Ziel sei, dass die Mädchen und Buben sich nach einer Woche mit dem Seestern mit weit ausgebreiteten Armen und Körperspannung über Wasser halten können und nicht untergehen, erklärt der ausgebildete Rettungsschwimmer. Ganz neu im Sommerbad: Erstmals bietet Meike Riermaier dort Massagen an. Man kann sie telefonisch unter 01 79/ 912 37 55 buchen.

Die Eintrittspreise bleiben gleich: Erwachsene zahlen pro Tag sechs Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet 100 Euro, die ermäßigte 45 Euro und die für Familien 135 Euro. Am 3. Juli organisiert der neu gegründete Förderverein Freibad Gauting ein Fest mit dem Namen „50 Jahre Olympia“. Denn bekanntlich war das einst mit Fördermitteln umgebaute Sommerbad an der Würm Trainingsstätte bei den Münchner Spielen 1972.

Christine Cless-Wesle