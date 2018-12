Kunststein und Beton für Hauptstraße

Betonstein in drei verschiedenen Beige-Tönen soll die Gehwege im Tutzinger Ortszentrum optisch verschönern. Private Hauseigentümer sollen auf eigene Kosten mitmachen.

Tutzing – Wer sich für Gehweg-Beläge interessiert, findet zurzeit im Hof des Tutzinger Rathauses Anschauungsmaterial. Verschiedene in Frage kommende Steine und Platten stehen dort zum Vergleich bereit. Wie es künftig rechts und links der Tutzinger Hauptstraße aussehen soll, das hat der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss des Gemeinderats aber schon entschieden. Denn die Zeit drängt: Die Sanierungsarbeiten sollen im Frühjahr beginnen, die Ausschreibungen stehen bevor.

Die Ausschussmitglieder hatten sichtlich die Qual der Wahl. Ein Budget von 878 000 Euro stand ihnen zur Verfügung. Teeren wäre die günstigste Variante: 35 bis 40 Euro je Quadratmeter. Die quadratische „Münchner Kunststeinplatte“ ist für 60 bis 70 Euro zu haben, der etwas dickere Betonstein für 80 bis 90 Euro. Am „luxuriösesten“ ist Naturstein wie Granit. Preis: 120 bis 130 Euro oder mehr. Das wollten die Gemeinderäte dann doch nicht – und Granit aus China schon gar nicht, wie Bürgermeisterin Marlene Greinwald ausrief. Nach längerer Diskussion gab es eine einstimmige Entscheidung für Kunststein außerhalb und für Betonstein im Ortszentrum.

Dort soll eine dreiteilige Farbfamilie in Beige-Tönen auflockernd wirken – eine Gehweg-„Melange“. Sie gilt zudem als weniger verschmutzungsanfällig. Obwohl es sich um die zweitteuerste Variante handelt, wird das Budget nach Angaben der Gemeindeverwaltung nicht ausgeschöpft.

Die Kunststeinplatten sollen den gesamten südlichen Bereich der Hauptstraße – samt Lindemannstraße und Einkaufszentrum – bis zum Gröberweg erfassen. Von dort bis zur Neustätterstraße soll der höherwertige Betonstein den Zentrumscharakter betonen. Dabei sehen die Planer eine optische Aufweitung der Gehwege mit einheitlichem Material über den öffentlichen Bereich hinaus bis in die privaten Innenhöfe vor. Auch Ladeneingänge und Stufen könne man einbeziehen, sagte Landschaftsarchitektin Monika Treiber: „Man will weg von linearen Gehwegen, sondern mehr Platzcharakter erreichen.“ Bürgermeisterin Greinwald kündigte an: „Das werden wir mit den Hauseigentümern absprechen.“ Denn die müssen die Beläge auf ihrem Grund bezahlen. „Sie werden sofort mitmachen, wenn wir die Kosten übernehmen“, bemerkte Wolfgang Marchner (Bürger für Tutzing). Das sei nicht möglich, erwiderte Greinwald, wenn es sich nicht um Grund der Gemeinde handele.

Die Parkbuchten werden wohl dem Stil der Gehwege ähneln, sollen sich aber optisch von ihnen abheben. Geplant sind Bäume zwischen den Parkplätzen, und zwar mit Baumschutzscheiben aus Gusseisen, nicht in Inseln. Über die Baumarten soll es eine eigene Diskussion geben. Treiber nannte beispielhaft gefülltblühende Vogelkirsche, Vogelbeere und Mehlbeere. Eine ganze Allee mit Kirschblüten gebe es in München am Luise-Kiesselbach-Platz, sagte Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU): „Das schaut im Mai gigantisch aus.“ Er wollte wissen, ob die Standorte der Bäume mit den Anliegern abgestimmt würden. „Ja“, versicherte Greinwald, „die Menschen müssen die Bäume vor ihren Häusern wollen.“ Sie erinnerte an das Prädikat „Luftkurort“, das Tutzing einst weggenommen worden sei, weil die Luftqualität nicht den Ansprüchen genügt habe: „Ein bisschen mehr Grün tut uns gut.“

Von Lorenz Goslich