Letzte Spur: S-Bahnhof - 15-Jährige aus Tutzing vermisst - Wer kennt sie? - Polizei sucht mit Foto

Die 15-jährige Jessica Kühnel aus Tutzing wird seit Montag, 19. Oktober, um 6.30 Uhr vermisst. Das meldete die Polizei am Freitagnachmittag.

Tutzing - Die Jugendliche „verließ am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr ihre Wohnadresse und gab vor, in die Schule zu gehen. Unmittelbar daraufhin meldete sie sich in ihrer Schule krank“, schreibt die Polizei.

Mitschüler sahen sie noch fernab ihres Schulwegs am S-Bahnhof in Tutzing. Möglicherweise ist die Vermisste in München oder Fürstenfeldbruck mit Gleichaltrigen unterwegs.

15-Jährige Jessica Kühnel aus Tuzting vermisst - Personenbeschreibung

Jessica Kühnel ist zirka 1,63 Meter groß

hat blonde, glatte, schulterlange Haare.

Hinweise nimmt die Polizei unter (0 81 51) 36 40 entgegen.

