20 neue Plätze: Waldorf-Kinderhaus in Tutzing baut Angebot aus

Teilen

Viel in der Natur bewegen sich die Kinder des Waldorf-Kinderhauses in Tutzing, das Fabian Waidacher leitet. Die Einrichtung wurde 1985 von Eltern gegründet. © Waldorf

Das Tutzinger Waldorf-Kinderhaus erweitert sein Angebot: In einem Anbau sollen 20 weitere Plätze entstehen. Zudem eröffnet eine Eltern-Kind-Gruppe.

Tutzing – Das Waldorf-Kinderhaus in Tutzing sei „zu einem kleinen Sozialunternehmen gewachsen“, sagt Leiter Fabian Waidacher. In der 1985 gegründeten Einrichtung ganz oben an der Taubinger Straße gibt es zwei Gruppen mit 20 und elf Kindern von drei bis sechs Jahren, eine Krippe mit zwölf Kindern von einem bis drei Jahren und seit September auch eine naturpädagogische Waldgruppe. Weitere Neuerungen sind im Aufbau. Eine Eltern-Kind-Gruppe steht mit Unterstützung der Gemeinde vor der Gründung, und in Zusammenhang mit der Waldgruppe ist ein Anbau an das Kinderhaus vorgesehen. Dadurch sollen 20 zusätzliche Betreuungsplätze entstehen.

Laut Studien habe der tägliche Aufenthalt in der Natur positive Auswirkungen auf die Entwicklung der kindlichen Motorik und Wahrnehmung, sagt Waidacher. Zurzeit halten sich die Kinder in einem Tipi-Zelt auf, im nächsten Jahr soll eine vollisolierte Jurte dazukommen.

Die Kritik an der Waldorf-Szene geht an Tutzing nicht spurlos vorüber, erreicht aber keine gewaltigen Ausmaße. Sie wird in die Nähe von Sekten gerückt, ihrem Gründer Rudolf Steiner werden rassistische Äußerungen vorgeworfen, Lehrern werden Gewalttätigkeiten vorgehalten, die Impfskepsis vieler Menschen in der Corona-Pandemie wurde teils der von Steiner stammenden Anthroposophie angelastet. An einem Schaukasten des Tutzinger Waldorf-Kinderhauses klebte mal ein Zettel mit der Aufschrift „Querdenker sind doof“.

„Es gibt Punkte, die man durchaus kritisieren kann“, sagt Waidacher. Man dürfe nicht unterschätzen, dass Kinderbetreuung auch „ein Geschäft“ sei. In Tutzing flamme die Kritik zwar ab und zu auf, doch sie halte sich in Grenzen. Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Kinderhaus-Personal, Eltern und Kindern fühlt sich Waidacher bestätigt. Eltern hatten die Einrichtung 1985 gegründet, auch heute übernehmen sie Trägeraufgaben, von der Personaleinstellung über Organisation und Einkauf bis zu den Finanzen. Für alle Bereiche gibt es Arbeitskreise. Aus Holzresten haben Großeltern das Tipi-Zelt gebaut, Mütter und Väter sorgen für Reparaturen im Haus, kümmern sich um die Raumpflege und den Gartenbau.

Naturnah: das Waldorf-Kinderhaus in Tutzing © Waldorf

Am Wochenende helfen die Kinder oft mit. Sie sollen die Einrichtung als Zuhause betrachten. Erst, wenn man etwas selbst mache, erkenne man seine Bedeutung, sagt Waidacher: „Handwerk hat Seele.“ Im Tutzinger Waldorf-Kinderhaus gibt es eine eigene Imkerei und sogar Hühner, die vor der Schlachtung standen und über die Aktion „Rettet die Hühner“ geholt wurden. 13 Mitarbeiter hat das Waldorf-Kinderhaus zurzeit. „Wir haben den besten Betreuungsschlüssel im Landkreis Starnberg“, behauptet Waidacher. Der monatliche Elternbeitrag beläuft sich auf 205 Euro bei 20 bis 25 Stunden und auf 250 Euro bei 35 bis 40 Stunden. Eltern, die es sich leisten können, spenden zudem. Laut Waidacher gibt es über die bei Bedarf mögliche Sozialhilfe hinaus auch vom Verein aus Unterstützungen. Geöffnet ist die Einrichtung von 7.30 bis 15 Uhr.

„Aufgrund unserer Überzeugungen können wir nicht anbieten, dass ein Kind neun Stunden fremdbetreut wird“, sagt Waidacher. Er leitete, bevor er nach Tutzing kam, elf Jahre eine Kita in München mit dem Schwerpunkt Asylarbeit, Inklusion und Sprachförderung. Während seines Studiums der Erziehungswissenschaften war er über ein Stipendium an einer zweijährigen Forschungsarbeit mit dem Institut für Frühpädagogik und der Landesuniversität in Moskau tätig gewesen. Seine dreijährige Tochter besucht das Waldorf-Kinderhaus. Als Vater wirkt er also wie die anderen Eltern in Arbeitskreisen an Trägeraufgaben der Einrichtung mit, die er leitet.

Eltern-Kind-Gruppe erhält 1000 Euro Zuschuss von Gemeinde

1000 Euro Zuschuss gewährt die Gemeinde Tutzing dem Waldorf-Kinderhaus für eine neue Eltern-Kind-Gruppe. Das gab Bürgermeisterin Marlene Greinwald zuletzt im Hauptausschuss des Gemeinderats bekannt. Die neue Gruppe ist für sieben Kinder im Alter von null bis zwei Jahren ausgelegt, sagte Kinderhaus-Leiter Fabian Waidacher auf Nachfrage. Die Kinder würden nicht dauerhaft fremdbetreut, sondern gemeinsam von Eltern und Fachkräften. Mit diesem Angebot richtet sich das Waldorf-Kinderhaus laut Waidacher an Familien, die ihre Kinder noch nicht in eine institutionelle Kindertagesbetreuung geben möchten, sondern lediglich Kontakt innerhalb einer Gemeinschaft erfahren und professionelle Unterstützung an ihrer Seite haben wollen.



Klettern im Walde: Kinder des Waldorf-Kinderhauses in Tutzing. © Waldorf

Von März 2023 an soll die Eltern-Kind-Gruppe einmal wöchentlich am Nachmittag für zwei Stunden in den Räumen des Kinderhauses stattfinden. Ihre Leitung übernimmt eine langjährige Waldorf-Erzieherin, die in Rente ist. Zusätzlich werde es in diesem Rahmen eine Elternberatung zu den Themen frühkindliche Bildung, Ernährung, Stillen und Wickeln geben. Die Kinder könnten mit Gleichaltrigen spielen und sich kennenlernen. Die Eltern-Kind-Gruppe wird laut Waidacher nicht vom Staat subventioniert. Das habe seine Anfrage beim Landratsamt Starnberg bestätigt. Daraufhin hat er sich mit der Gemeinde Tutzing in Verbindung gesetzt. Mit dem 1000-Euro-Zuschuss könne das Kinderhaus einen Großteil der Kosten von voraussichtlich 2400 Euro im Jahr decken und Familien günstige Angebote machen. Die genaue Beitragsgestaltung steht noch nicht fest. Voraussichtlich werde man bei einmaligen Besuchen 15 Euro für zwei Stunden verlangen. Eine Monatspauschale für vier bis fünf Treffen soll bei 25 bis 30 Euro liegen.



Kinder sehr früh über längere Zeiträume abzugeben, sei nicht sehr förderlich, sagt Waidacher unter Berufung auf „Cortisol-Studien“. Noch viel später ließen sich negative Folgen nachweisen. Früh in Fremdbetreuung geschickt würden Kinder meist wegen finanzieller Engpässe in Familien: „Für das Kind hat das keinen positiven Effekt.“

Lorenz Goslich

Infoabend des Waldorf-Kinderhauses in Tutzing

Das Waldorf-Kinderhaus lädt interessierte Eltern zu einem Infoabend ein: Mittwoch, 18. Januar, von 20 bis 21.30 Uhr.