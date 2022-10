30 Jahre verbunden mit Balatonkenese

Eine Parkbank als Tutzinger Gastgeschenk weihte Bürgermeisterin Marlene Greinwald mit ihrem ungarischen Kollegen János Jurcsó ein. Grund: Die Partnerschaft besteht seit 30 Jahren. © Freundeskreis

Eine Delegation aus Tutzinger war in der ungarischen Partnergemeinde Balatonkenese - es gab ein Jubiläum zu feiern.

Tutzing – Den Menschen aus der ungarischen Partnerstadt Balatonkenese mal wieder persönlich begegnen: Darauf hatten einige Tutzinger schon sehr lange hingefiebert. Nach der Corona-Zwangspause erfüllten sie sich den Wunsch am vergangenen Wochenende. Anlass war das 30-jährige Bestehen der internationalen Freundschaft, wie Stefanie von Winning berichtet. Sie ist die Vorsitzende des Freundeskreises Tutzing-Bagnères-Balatonkenese. Bagnères de Bigorre heißt die andere Partnerstadt am Fuße der Pyrenäen in Frankreich.

Unter Leitung von Bürgermeisterin Marlene Greinwald machten sich elf Tutzinger, darunter auch Gemeinderätin Flora Weichmann, mit dem Zug auf dem Weg in das kleine Städtchen am Plattensee. „Überschwänglich“ begrüßten die Ungarn die Delegation laut von Winning im Rahmen eines kleinen Sektempfangs. Untergebracht wurden alle bei Gastfamilien, die sich zum Teil seit der Gründung schon kennen. Die Gastgeber hatten ein umfangreiches Programm vorbereitet – unter anderem mit einem Besuch der barocken Klosteranlage in Zirc und einem Rundgang durch Balatonkenese. Bei letzterem weihten die Teilnehmer das Tutzinger Gastgeschenk ein: eine Parkbank, die auf das 30. Jubiläum hinweist. Sie steht nun vor dem Rathaus der Stadt, die eine gute Autostunde südwestlich von Budapest liegt.

Gegenbesuch im kommenden Jahr

Zur Geburtstagsfeier der Partnerschaft gab es ein Festessen, bei dem Greinwald den Sinn der Verbindung betonte: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Völkerverständigung zu leben und Kontakt zu den Menschen zu pflegen.“ In Anwesenheit von drei ungarischen Altbürgermeistern schnitt sie mit ihrem Amtskollegen János Jurcsó eine große Geburtstagstorte an. Die Tage fanden einen fröhlichen Abschluss im Keller des Weinritterordens – natürlich bei einer Weinprobe. Altbürgermeister und Weinritter Lajos Kürthy schenkte allen einen selbstgekelterten Wein.

Die Freundeskreis-Vorsitzende von Winning dankte den Gastgebern für die herzliche Aufnahme und lud zum Gegenbesuch in zwei Jahren nach Tutzing ein. Im nächsten Jahr wollen die Tutzinger ins französische Bagnères de Bigorre fahren. Wer Interesse an den Partnerschaften hat, kann sich bei Stefanie von Winning melden – per E-Mail an partnerstaedte@tutzing.de oder telefonisch unter der Nummer (0 81 58) 33 20.