50 Jahre Freie Wähler in Tutzing: Ein Rückblick mit Humor

Die Freien Wähler ließen in Tutzing ihre 50-jährige Geschichte Revue passieren - mit einem Augenzwinkern.

Tutzing – „Unsere Partei heißt Tutzing.“ Das war 1970 das Motto des damals neuen „Parteilosen Wählerblocks“, kurz PWB, erinnerte sein Ehrenvorsitzender Toni Aigner am Sonntag bei einem Festempfang zum 50-jährigen Bestehen dieser Gruppe, der heutigen Freien Wähler.

Der Ort ihrer Feier war ungewöhnlich: das ehemalige Bistro des Tutzinger Bahnhofs, das nach jahrelangem Leerstand zu einem Atelier wird. Dessen Betreiber Werner Mayer, Hobbykünstler und beruflich Art Director bei der Programmdirektion des Ersten Deutschen Fernsehens, hat die Räume kurzfristig so hergerichtet, dass die mehr als 60 Besucher aus dem Staunen nicht mehr herauskamen. Zu flotter Musik von „Key for Two“ legten Gemeinderätin Verena von Jordan-Marstrander und Landratskandidat Matthias Vilsmayer einen ansehnlichen Rock’n’Roll hin.

Sehnsucht nach einheimischer Führung

Die von Aigner erwähnte Betonung von Tutzing 1970 belegte seinerzeit eine gewisse Sehnsucht nach einheimischer Führung. Bei der damaligen vorgezogenen Bürgermeisterwahl nach Peter Dreers Rücktritt gab es vier Kandidaten, aber „keinen Tutzinger“, wie PWB-Gründer Konrad Erhardt die Meinung vieler älterer Tutzinger oft beschrieb. So kam es zur Kandidatur des PWB-Bewerbers Heinrich Köppel. Gewonnen hat dennoch ein „zuagroaster junger Dozent“, so Aigner: Dr. Alfred Leclaire von der CSU. Und der hat daraufhin 26 Jahre lang alle PWB-Kandidaten „abgeschmettert“: 1972 Köppel, 1978 Erhardt, 1990 und 1996 Aigner. Nur 1984 gab es keinen PWB-Kandidaten. 2002 folgte Martin Büscher, 2008 Gisela Förster, 2014 unterstützten die Freien Wähler Rudolf Krug von der ÖDP. „Es hat 48 Jahre gedauert, bis wir einen Bürgermeister der Freien Wähler durchgebracht haben“, sagte Aigner. Bis 2018 Rathauschefin Marlene Greinwald die Wahl gewann.

Schon bald nach seiner Gründung wurde der PWB aber zur zweitstärksten Gruppierung im Gemeinderat – „frei von ideologischen Denkmustern“, betonte Cornelia May, die seit Ende 2018 die erst vierte Vorsitzende ist. „Wir Freie Wähler können wunderbar streiten und diskutieren“, sagte Marlene Greinwald: „Denken Sie an Conny Erhardt.“ Aber man habe sich stets wieder vertragen. Landratskandidat Vilsmayer hofft, dass auch Freie Wähler aus Tutzing in den Kreistag kommen.

Altbürgermeister witzelt: „Bin inoffizielles Gründungsmitglied“

Inmitten der vielen Historie gab es bei diesem Empfang auch manchen aktuellen Bezug, so schon wegen des Veranstaltungsorts. „Das könnte ein Vorgeschmack sein“, meinte Bürgermeisterin Greinwald unter Anspielung auf Wünsche, die Gemeinde solle den Bahnhof kaufen. Aigner begrüßte unter den Gästen auch herzlich Altbürgermeister Leclaire. „Ein nicht mal 35-Jähriger, der noch keine fünf Jahre in Tutzing war, sollte Bürgermeister werden“: Mit dieser Konstellation glaubt Leclaire rückblickend die Bewegung hin zu PWB und Freien Wählern sogar befördert zu haben. „Ich bin inoffizielles Gründungsmitglied dieser Vereinigung“, witzelte er. Aber das gern zitierte Gründungsmotto – quasi „Tutzing den Tutzingern“ – ließ den gebürtigen Aachener doch nicht los. Zu der in Xanten geborenen derzeitigen Bürgermeisterin sagte er: „Unsere Wiegen, liebe Marlene, haben gar nicht so weit voneinander entfernt gestanden.“

Lorenz Goslich

Lesen Sie auch aus Tutzing:

„Wollen wir weiter in Richtung Schlafstadt gehen?“ Haushaltsdebatte mit viel Kritik in Tutzing