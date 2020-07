5G: Schlagabtausch im Tutzinger Gemeinderat über Mobilfunk

Tutzing lehnt die Nutzung von Gemeinde-Immobilien für den Mobilfunk-Standard 5G nicht ab. Ein ÖDP-Antrag fand keine Mehrheit, obwohl eine Bürgerinitiative für ein 5G-freies Tutzing plädiert.

Tutzing – Der neue Mobilfunkstandard 5G stand am Dienstag in Tutzing zur Debatte, und es ging hart zur Sache. Die Diskussion im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss hatte am Dienstag den Charakter eines Schlagabtauschs. Zuvor hatten sich Vertreter der Bürgerinitiative „5G-freies Tutzing“ beim Rathaus versammelt und Bürgermeisterin Marlene Greinwald 700 Unterschriften übergeben.

Ein von Caroline Krug (ÖDP) erbetenes Rederecht für die Bürgerinitiative lehnte Greinwald ab – wegen der Geschäftsordnung, aber auch, weil auch ein Vertreter der anderen Seite vortragen müsse: „Sonst wäre es einseitig.“ Die Entscheidung war knapp: Mit 5:4 Stimmen lehnte der Ausschuss den Antrag der ÖDP ab, ein „Moratorium“ zu beschließen. Die Gemeinde sollte keine gemeindeeigenen Flächen und Gebäude für 5G zur Verfügung stellen, bis unabhängige Wissenschaftler die Unbedenklichkeit der Technologie bescheinigten. Es gebe auch andere Möglichkeiten, sagte Krug. Als Beispiel erwähnte sie Pläne der Augsburger LEW-Werke und des Bayernwerks für ein flächendeckendes Glasfasernetz in Weßling.

5G-Standort Tutzing? Wettbewerbsfähigkeit als Argument

Eine Ablehnung werde für Tutzing mit „extrem schlechter Außenwirkung“ verbunden sein, warnte dagegen Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP). Intelligente Sendemasten würden nur bei Bedarf Strahlen abgeben. Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU) mahnte: „Wir brauchen in Tutzing IT-basiertes Gewerbe mit hoher Wertschöpfung, aber die Gewerbetreibenden kommen nur, wenn wir ihnen ein Signal geben, dass sie willkommen sind.“ Auch der Vorstand der Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender hatte am Tag zuvor für 5G plädiert, ebenso kurz vor der Sitzung die Starnberger Projektentwicklungsgesellschaft Ehret + Klein, die in Tutzing das Ex-Roche-Gelände zu einer „Business-Area“ umgestaltet.

Weber-Guskar bezweifelte, dass die 700 Unterschriften den Willen der Tutzinger Bevölkerung widerspiegelten. Claus Piesch (Freie Wähler) entgegnete: „Es sind sehr, sehr viel mehr Bürger dagegen.“ Bei der Gegnerschaft sei „ein Großteil Angstmache, Panikmache und Verschwörungstheorien“ dabei, kritisierte Mitschke-Collande. Verantwortliche der Bürgerinitiative distanzierten sich daraufhin gestern „in jeglicher Form von Verschwörungstheorien“.

„Wir können ein Signal geben, haben aber keine Einflussmöglichkeiten.“

Dem Normalsterblichen bringe 5G ohnehin noch nichts, sagte Flora Weichmann (Grüne). Eine Ablehnung auf gemeindeeigenen Flächen habe eine wichtige Signalwirkung. Damit schade man der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Tutzing, erwiderte Mitschke-Collande.

Zum Motto „5G-freies Tutzing“ sagte Bürgermeisterin Greinwald, dazu habe der Gemeinderat nicht die Macht: „Wir können ein Signal geben, haben aber keine Einflussmöglichkeiten.“

Die Grünen hatten eine Anpassung des Tutzinger Mobilfunkkonzepts von 2007 an den aktuellen Standard 4G beantragt. Hierzu verwies die Gemeinde auf Ergänzungen und Aktualisierungen in den Jahren 2011, 2015 und 2018. Einen Sachstandsbericht über den Stand des Breitbandausbaus in Tutzing soll es demnächst geben.

Lorenz Goslich

