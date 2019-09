Abriss von Wohnblöcken in Tutzing: Bewohner haben Zukunftsängste

Der angekündigte Abbruch dreier Wohnblöcke in der Sudetendeutschen Siedlung von Tutzing sorgt für Verunsicherung bei vielen Mietern: Werden sie in Tutzing bleiben können? Und was werden sie künftig bezahlen müssen?

Tutzing – Seit Jahrzehnten prägen größere Wohnblöcke den Charakter der „Sudetendeutschen Siedlung“ in Tutzing mit. Noch heute wohnen dort einige der Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die Seegemeinde kamen und in Tutzing eine neue Heimat gefunden haben. Nun will der Verband Wohnen die drei großen Gebäude an der Niederebersdorfer Straße und der Sudetendeutschen Straße abbrechen und durch Neubauten ersetzen. Bei den Menschen, die ihre gewohnte Umgebung verloren, sorgt das für Zukunftsängste.

Auf einer Versammlung im Juli haben Verbandsgeschäftsführer Michael Vossen, Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald und weitere Mitarbeiter des Verbands die Mieter darüber informiert. Bis 2022 hofft der Verband, die Gebäude leer zu bekommen, damit er Anfang 2023 mit den Neubauten beginnen kann. Zu klären ist aber unter anderem noch der Stellplatz-Nachweis. Eine große Tiefgarage gilt als erforderlich.

Über all das diskutieren die Mieter, viele sind verunsichert, gerade die älteren machen sich große Sorgen, weil sie ihre Wohnungen nach so langer Zeit verlassen müssen. Das ist bei Gesprächen des Starnberger Merkur mit mehreren Bewohnern deutlich geworden. Kein einziger von ihnen will mit seinem Namen genannt werden: Sie alle befürchten Nachteile, gerade wenn es um neue Wohnungen geht.

50 Parteien müssen ausziehen

Ausziehen müssen alle fast 50 Mietparteien. Verbandschef Vossen hat ihnen aber auf der Versammlung versprochen: „Es wird von uns niemand auf die Straße gesetzt – wir finden für jeden eine passende andere Lösung.“ Rund 2300 Wohnungen hat der Verband im Landkreis. Ob alle Betroffenen wieder in Tutzing unterkommen werden, ist nicht sicher. Hoffnungen liegen unter anderem auf den 70 Wohnungen, die am Kallerbach entstehen, oder den Wohnblöcken an der Kellerwiese. Oft ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich, und den haben nicht alle Mieter der alten Blöcke. Ein Wiedereinzug in die Neubauten gilt in Einzelfällen nicht als ausgeschlossen.

Bei nahezu jeder neuen Lösung wird die Miete jedenfalls höher sein als zurzeit, das hat der Verband angekündigt. Aktuell sind die Mieten mit drei bis vier Euro je Quadratmeter sehr günstig. Manche Mieter erwarten eine Verdoppelung ihrer Kosten, auch weil die Möbel wohl nicht immer in andere Wohnungen passen werden.

Für die Umzugskosten hat Vossen Unterstützung signalisiert. Dennoch sind Betroffene unsicher, ob sie sich alle höhere Mieten leisten könnten. Eine Frau ist vor drei Jahren in eines dieser Gebäude gezogen, weil sie in der Rente 900 Euro Miete für ihre frühere Wohnung nicht mehr zahlen konnte. Heute zahlt sie 260 Euro, aber da keine Heizung in den Räumen ist, kommen etwa 150 Euro für elektrische Heizung dazu.

Die Verbandsvertreter bemühen sich um Beruhigung

Die Verbandsvertreter bemühen sich um Beruhigung, sie bitten darum, erst einmal, auf die Angebote zu warten. Die Grundmiete werde höher sein als bisher, aber die Heizkosten würden nicht sehr hoch sein, weil wegen moderner Dämmung wenig Energie verbraucht werde. Der Verband hat die Mieter allerdings auch aufgefordert, nicht zu viele Wohnungen abzulehnen, sondern genau zu überlegen, ob sie nicht doch geeignet sein könnten.

Die Mieter haben vom Verband Fragebögen bekommen, in denen sie ihre Wünsche äußern konnten. Die ersten Wohnungen sollen schon frei sein. Für Unsicherheit sorgen etliche Fragen: von der Zeit, die nach der Kündigung verbleibt, die Wohnung zu räumen, bis zum künftigen Wohnort.

Den Verband zu verlassen, ist für die meisten keine Lösung. Auf dem freien Markt sind die Chancen gering. Eine Mieterin glaubte eine Wohnung im Betreuten Wohnen an der Bräuhausstraße schon so gut wie sicher zu haben, doch dann erhielt sie eine Absage: Ihre Einkünfte seien zu hoch.

