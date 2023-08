Eine „Botschafterin Bayerns“ aus Tutzing

Kiara Kirmse geht für ein Jahr nach Paris

Von Sandra Sedlmaier schließen

Die 16-jährige Kiara Kirmse aus Tutzing geht im kommenden Schuljahr in Frankreich zur Schule – dank eines Stipendiums, das sie vom Kultusministerium bekommt und das sie zur „Botschafterin Bayerns“ in Paris macht.

Tutzing – Freude am französisch sprechen, die französische Lebensart und ein generelles Fernweh: Unter diesen Voraussetzungen verabschiedet sich die 16-jährige Kiara Kirmse aus Tutzing für ein Schuljahr in das Nachbarland im Westen. Möglich macht dies unter anderem ein Stipendium, das Kiara Kirmse vom Kultusministerium bekommen hat. Sie freut sich auf das Auslandsjahr und auch darüber, dass sie nun „Botschafterin Bayerns“ sein wird.

Das seit einigen Jahren wieder eingeführte neunjährige Gymnasium in Bayern sieht vor, dass sich Schüler relativ problemlos in der elften Klasse für ein Jahr ins Ausland verabschieden können. Kiara Kirmse nutzt diese Möglichkeit. Und dank des Stipendiums bleiben die Kosten für ihre Eltern in einem Rahmen von etwas mehr als 5000 Euro. „Ich freue mich sehr auf das Jahr in Frankreich“, sagt die 16-Jährige im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Ich will wissen, ob das französische Savoir-vivre so ist, wie ich es mir vorstelle.“

Kiara lernt seit der sechsten Klasse Französisch, mag Frankreich generell und war heuer in der neuen Partnerschule des Tutzinger Gymnasiums in Bouc Bel Air in Südfrankreich. Mit den Franzosen sei sie gut zurechtgekommen, sagt sie.

Angst vor zehn Monaten ohne ihre Eltern und ihre 14-jährige Schwester verspürt sie kaum. „Zwischendurch habe ich ein bisschen Angst und ich werde sicher meine Schwester am meisten vermissen. Aber ich habe mich bewusst für diese Zeit entschieden. Ich möchte mich darauf einlassen, alleine zu sein“, sagt sie. „Ich möchte in die Welt hinaus.“ Sie sei gerne zuhause, aber jetzt freue sie sich auf Abstand.

Dass es Paris werden würde, hat sich erst in der Woche vor den Sommerferien herausgestellt. „Ich habe einen Steckbrief über mich erstellt und ein bisschen etwas von mir erzählt“, berichtet sie. Anhand dieses Videos suchen sich die potenziellen Gastfamilien ihre Kinder auf Zeit aus. Kiara freut sich auf die Familie, die auch eine Tochter hat. Allerdings wird sie auf eine Privatschule gehen, weshalb die Kosten für den Aufenthalt trotz des Stipendiums etwas höher liegen werden.

Der Titel „Botschafterin Bayerns“ hat durchaus Verpflichtungen, das ist Kiara Kirmse klar. „Ein Botschafter ist höflich und pünktlich und lebt gewisse Werte“, sagt sie und drückt es noch etwas profaner aus: „Er lässt sich jedenfalls nicht mit Bier volllaufen.“ Sie wird ihr Dirndl einpacken und sicher auch das eine oder andere deutsche oder bayerische Gericht bei ihrer Gastfamilie kochen. Und etwas von den Marmeladen mitnehmen, die ihr Vater einkocht und professionell vertreibt.

Für das Stipendium „Botschafter Bayerns“ hat sich Kiara beim Deutschen Youth-For-Understanding Komitee e.V. (YFU) im Sommer vergangenen Jahres beworben. Die Voraussetzungen sind nicht schwer zu erfüllen: in Bayern leben und eine bayerische Schule besuchen, mindestens durchschnittliche Schulleistungen vorweisen und nach dem Auslandsjahr wieder an eine Schule zurückkehren. Die Organisation YFU lädt die Stipendiaten aus ganz Deutschland, die in zahlreiche unterschiedliche Länder reisen, zu Vorbereitungsseminaren ein und betreut sie auch während des Jahres. „Wir haben etwas über die Kultur, die Einstellungen und Erwartungen erfahren“, erzählt die Tutzingerin. Das sei sehr interessant gewesen. Auch die Infos über Kommunikation an sich seien hilfreich gewesen. Und wie man mit Stress umgehen könne. „Niemand soll etwas machen, womit er sich nicht wohlfühlt“, ist Kiaras Fazit. Sie ist zuversichtlich, dass ihr Auslandsjahr ein Erfolg wird. Sollte sie mit ihrer Gastfamilie nicht zurechtkommen, hilft die Organisation YFU dabei, eine neue zu finden.

Kiaras Familie wird übrigens auch eine Gasttochter aufnehmen: Ein Mädchen aus Südamerika kommt für zehn Monate nach Tutzing.