Alt-Bundespräsident Joachim Gauck ruft in Tutzing zum Streiten auf: „Ich finde Nationalismus zum Kotzen“

Joachim Gauck ruft zum Streit auf. Der Bundespräsident a. D. forderte in seiner Dankesrede für den „Tutzinger Löwen“, sich mehr mit Vertretern des rechten und des linken Randes auseinanderzusetzen.

Tutzing – Es gibt diese Abende, nach denen man ganz beseelt nach Hause geht. Weil einem der Redner aus der Seele gesprochen hat und weil man mit einem klaren Auftrag heimgeschickt wird. Altbundespräsident Joachim Gauck, der am Dienstagabend im Tutzinger Schloss den „Tutzinger Löwen“ erhielt, machte beides. Sein Auftrag lautet: Streitet Euch! Die rund 140 Gäste des Festakts waren offensichtlich bereit: Gauck bekam langen Applaus.

Beim anschließenden Empfang waren glückliche Gesichter zu sehen. „Beeindruckend“, sagte Dritte Bürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg, während Gauck im Nebenzimmer unter anderem mit seinem alten Bekannten Peter Maffay, dem Laudator des Abends, Prof. Ludwig Theodor Heuss, dem früheren Landesbischof Johannes Friedrich und dem Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, Peter Küspert, zusammensaß. „Das war eine historische Rede“, befand der Tutzinger Gemeinderat Dr. Toni Aigner.

Zuvor hatte Gauck (79) den Löwen in Empfang genommen. Mit der Bronzeplastik zeichne die Evangelische Akademie Tutzing Gaucks herausragenden Einsatz für Freiheit und Demokratie als Voraussetzung für ein Zusammenleben in Frieden und Solidarität aus, sagte Direktor Udo Hahn. Er lobte Gaucks „leidenschaftliches Eintreten dafür, dass ein friedliches Miteinander von Verschiedenen in Deutschland und in Europa gelingen kann“. In seinen Reden verkörpere er „eine ansteckende Zuversicht, die Menschen ermutigt, in unserer Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen, Brücken zu bauen und Versöhnung zu stiften“.

+ Geistliche unter sich: Pastor Joachim Gauck mit Tutzings Pfarrer Peter Brummer. © Jaksch

Genau das tat Gauck in seinem Dank für „das handliche Raubtier“. Heuss hatte Gaucks Einsatz für die Freiheit beschrieben, der unter anderem durch die Verschleppung des Vaters nach Sibirien geweckt worden war. Er sprach von dessen Überzeugung, dass das Individuum auch in der Diktatur eine Wahl habe – und sei es nur, sich zu entziehen. „Sie haben Mut gemacht, ,Abschied zu nehmen vom Schattendasein in den Tarnanzügen der Anpassung‘“, zitierte der Laudator Gauck.

Der Altbundespräsident war angesichts des Eintauchens in seine Vita und des Zitats von den Tarnanzügen beinahe gerührt. „Das war auf dem Kirchentag in Rostock“, erinnerte er sich. Damals, 1988. Ein friedliches Miteinander könne gelingen – doch Optimismus allein reiche nicht. Vielmehr müsse man dafür im Umgang miteinander etwas ändern.

Gauck machte im „Einwanderungsland“ Deutschland zwei Typen von Menschen aus. „Es gibt diejenigen, die Angst haben, die alles zurückdrehen wollen. Und die, die alles Neue begrüßen.“ Dazwischen sei die Mehrheit, die mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung tendiere. Und es gebe eine Gruppe, die eine schleichende Transformation zu einer illiberalen Demokratie anstrebe, in der allein die Mehrheit regiert, ohne Kompromisse. Die gebe es von links, aber vor allem von rechts.

+ Ein Löwe für den Altbundespräsidenten (v.l.): Robert Flock vom Evangelischen Siedlungswerk, Vize-Akademiedirektorin Judith Stumptner, Joachim Gauck, Laudator Prof. Luwig Theodor Heuss und Akademiedirektor Udo Hahn. © Jaksch

„Wir staunen, dass die Sprache der Gewalt, die Mittel der Gewalt vielen Menschen plötzlich akzeptabel erscheinen, wenn es dem nationalen Bewusstsein entgegen kommt“, sagte Gauck. „Wir staunen hier bei uns in der Akademie, weil wir diese Debatten unfähigen Geistes ablehnen.“ Vielmehr wollten „Menschen wie bei uns hier ihre Toleranzfähigkeit unter Beweis stellen“.

Doch zu viel Toleranz bewirke: „Die Reizthemen wandern an die Ränder der Gesellschaft.“ Dabei sei es so wichtig, dass es eine Debatte gebe. „Wir müssen uns abgrenzen, wenn Hass und Menschenfeindlichkeit die Diskussion dominieren. Wir dürfen uns auch mal auf unsere Argumente verlassen gegen die, die den Rechtsstaat madig machen wollen. In heftiger Auseinandersetzung geht die Demokratie nicht zugrunde, sie erweitert sich.“

Dann teilte Gauck seinen Auftrag mit. „Ich habe vor, mit Ihnen zu streiten, und zwar heftig. Manchmal besteht meine Toleranz darin, dass ich sie so heftig bekämpfe, wie ich nur kann.“ Der politische Kampf mit dem Gegner sei Teil des Respekts für ihn. „Wer Hass predigt, dem wird der Tolerante mit Intoleranz begegnen, weil er erkennt, wer die Toleranz begrenzen will.“ Dann wandte er sich direkt an die Tutzinger im Saal: „Wer sind wir denn, dass wir einfach nur zuschauen? Ich werbe für mehr Mut und mehr offenen Streit.“

Toleranz ist das Thema des Buches, das Gauck in den kommenden Wochen herausbringen will. Toleranz verlangte er auch von den Zuhörern in der Fragerunde mit Akademiedirektor Hahn. Auf dessen Frage nach dem Stand der inneren Einheit 30 Jahre nach dem Mauerfall erinnerte Gauck daran, dass „die Ossis“ von 1933 bis 1989 in zwe Diktaturen gelebt hätten, anders politisch sozialisiert wurden – und zwar über Generationen hinweg. Sie hätten nicht wie die Westdeutschen schon im Kindergarten gelernt, dass man seine Meinung sagen könne. Ihnen fehlten sechs Jahrzehnte. Sie brauchten noch Zeit.

Gauck wird deutlich: „Ich finde Nationalismus zum Kotzen.“

Gauck streifte auch das Phänomen des wachsenden Nationalismus und fand zunächst deutliche Worte: „Ich finde Nationalismus zum Kotzen.“ Doch es gebe Gruppen, die befremdet seien von der Modernität. „Das schlimmste Signal für ein Auseinanderfallen der Gesellschaft ist die Trump-Wahl“, sagte Gauck.

An dieser Stelle erinnerte Gauck an seine früher vorgestellte Bitte: „Wir müssen diese Leute nicht nur nicht mögen, wir müssen sie quälen und sie nach ihren Argumenten fragen, nach ihrem Weltbild, damit sie ins Schwimmen geraten. Mögen mir ihre Ängste auch suspekt oder völlig überzogen sein – ich muss bereit sein, sie wahrzunehmen.“ Überhaupt die Angst: „Wer meint, dass Angst der beste Ratgeber der Politik ist, der irrt.“

