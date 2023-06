Ambulante Krankenpflege Tutzing: Finanzbasis bröckelt, aber es läuft gut

Insolvenzgefahr wie bei einem anderen Pflegedienst droht der Ambulanten Krankenpflege Tutzing nicht – auch wegen freiwilliger Zuwendungen. Pflegenotstand und unzureichende Gebührenerstattungen sind aber Anlass zur Sorge.

Tutzing – Wenn die Ambulante Krankenpflege ruft, kommen sie alle. Bei der Mitgliederversammlung der am Starnberger See bis Starnberg und Bernried hochaktiven Tutzinger Organisation waren im Roncallihaus alle Plätze besetzt. 1073 Vereinsmitglieder tragen die Ambulante Krankenpflege, ihr Freundeskreis hat 102 Mitglieder, deutlich mehr als 100 Personen kamen. Geschäftsführer Armin Heil freute sich über seine „27. Familien-Kaffeerunde“.

„Wie eine Familie“ sind für ihn seine 99 hauptamtlichen und 79 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Einigen von ihnen überreichte er stellvertretend für alle Rosen. Zu den Besonderheiten seiner Versammlungen gehören stets Einlagen, diesmal von Luitpold Klaasen von den Klinik-Clowns Bayern. „Das Thema Humor sollten wir in diesen anstrengenden Zeiten nicht vergessen“, forderte Heil.

Erkennbar schwer fällt ihm dies allerdings beim Fachkräftemangel in der Pflegebranche. Fünf Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland nach seinen Worten. Fünf von sechs Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut. Bei der Ambulanten Krankenpflege summieren sich jährlich mehr als 100 000 Hausbesuche, aber ihr Angebotsspektrum ist noch viel umfangreicher. Betreute Wohnanlagen in Tutzing und Bernried gehören ebenso dazu wie Tagespflegen in Tutzing, Starnberg und Bernried, zahlreiche weitere Aktivitäten vom Trödelladen bis zur Tafel Tischlein-deck-dich und zwei Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz in Starnberg. Noch klappt nach seinen Worten beim Personal alles recht gut: „Wir haben heute alle Stellen besetzt.“ Er könne aber nicht sagen, ob das in der nächsten Woche auch noch gelten werde. „Es ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir Lichtträger sind, Gutes austeilen und Hilfe für Menschen, die uns brauchen“, sagte Tutzings katholischer Pfarrer Peter Seidel, der auch der Vorsitzende der Ambulanten Krankenpflege ist.

Die Problematik von Pflegediensten macht sich aber finanziell recht deutlich im Jahresabschluss bemerkbar. Zwar sind die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge 2022 von 4,06 Millionen auf 4,5 Millionen Euro gestiegen, doch noch stärker hat sich der Aufwand erhöht, von 4,2 Millionen auf fast 5 Millionen Euro, allein die Personalkosten von 3,4 Millionen auf 3,9 Millionen Euro. So arbeitet der Verein weiter mit operativem Verlust, der 2022 mit 448 000 Euro deutlich höher ausgefallen ist als im Jahr zuvor (137 000 Euro).

Berichte über die Insolvenz eines anderen Pflegedienstes verfolgen die Tutzinger besorgt. Bei ihnen gleichen Mitgliedsbeiträge, Spenden, Vermächtnisse und ein freiwilliger Beitrag der Gemeinde von 24 000 Euro (Vorjahr 20 000) die roten Zahlen fast aus. Finanzvorstand Dr. Thomas von Mitschke-Collande führte die Spendenbereitschaft auch besonders auf die „tolle Arbeit“ von Heil und dessen Team zurück. Gleichzeitig bedauerte er die schwächere Entwicklung, für die er neben dem Pflegenotstand und den Folgen der Pandemie zu geringe Gebührenerstattungen verantwortlich machte. Die bröckelnde Finanzbasis für die häusliche Pflege sieht er als generelles Problem. Spenden, mahnte er, dürften nicht für den Verlustausgleich notwendig sein: „Sie sollten oben drauf kommen.“

Lorenz Goslich