Anmelden für Gravieraktion für Bootsbesitzer in Tutzing

Boote an Bojen werden gerne von Dieben heimgesucht. Besitzer können Vorsorge treffen, etwa bei einer Gravieraktion der Polizei Anfang Juni in Tutzing. © Imago /Ulrich Wagner

Der erste Bootsmotor am Starnberger See ist in diesem Jahr schon gestohlen worden, doch können Bootsbesitzer Vorsorge treffen. Die Polizei zeigt in Tutzing, wie.

Tutzing – Die Polizeiinspektion Starnberg (Wasserschutzpolizei), die Pantaenius Yachtversicherungen und der Deutsche Touring Yacht Club in Tutzing organisieren für Samstag, 3. Juni, zwischen 10 und 14 Uhr eine Gravieraktion, bei der Bootsbesitzer ihre Bootsmotoren und sonstigen nautischen Gegenstände kostenlos für den Fall eines Diebstahls mit einer Individualnummer versehen lassen können.

„Der Grund für dieses Präventionskonzept ist die große Anzahl an Diebstahlsdelikten von und an Sportbooten. In der Vergangenheit ereigneten sich bereits Diebstahlserien von Außenbordern, bei denen ausschließlich nicht gravierte Motoren gestohlen wurden. Auch im Nachgang konnte durch die Gravuren Diebesgut identifiziert und den Geschädigten zurückgegeben werden“, erklärte Georg Buchmann von der Inspektion. Für die Beamten sei es häufig ein Problem, dass sie Beute wie Motoren nicht zuordnen können – die Hersteller kleben Nummer meist nur auf, so dass Diebe sie leicht entfernen können. Während der Gravieraktion werden die Individualnummer und andere fahndungsrelevante Daten in „Bootspässe“ eingetragen. Nach dem Eingravieren werden witterungsresistente Aufkleber angebracht, welche den jeweiligen Gegenstand als „registriert“ kennzeichnen. Dies solle potenzielle Täter vom Diebstahl abhalten.

Alle interessierten Bootsbesitzer werden gebeten, einen Eigentumsnachweis mitzubringen. Die Wasserschutzpolizei freut sich auf reges Interesse an der Aktion. Anmeldungen unter (0 81 51) 36 40 oder per E-Mail an pp-obn.starnberg.pi@polizei.bayern.de werden erbeten.