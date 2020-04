Auch Vereine nutzen Essenslieferungen - und es gibt Zuschüsse

Essenslieferungen stoßen zunehmend auf Interesse – in der Corona-Krise erst recht. Mehrere Einrichtungen nutzen sie, neuerdings auch Vereine. Und bezuschussen die Mittagstisch-Versorgung für ihre Mitglieder.

Tutzing – Willy Bauer und seine Frau Ursula haben es gleich zweimal ausprobiert: Das Ehepaar hat sich das Mittagessen nach Hause bringen lassen. Denn zur Debatte stand immerhin die Belieferung der Mitglieder des Tutzinger Veteranen- und Soldatenvereins (VSV), dessen Vorsitzender Bauer ist. Einmal gab es Tafelspitz, das andere Mal Schollenfilet. „Es war sehr gut“, bestätigt Bauer, „lecker und bekömmlich, alles gut eingepackt und schön heiß.“ Damit könne er das für die aktuelle Ausnahmesituation guten Gewissens empfehlen.

Per Telefonkonferenz haben die sieben Vorstandsmitglieder des VSV vorige Woche einen Eilbeschluss gefasst: Der Veteranenverein bezuschusst die Mittagstisch-Versorgung für seine Mitglieder durch die Gaststätte „Tutzinger Hof“ mit 50 Cent je Essen. Eine ähnliche Regelung gibt es neuerdings beim Sozialverband VdK. Viel Arbeit also für das Team des Tutzinger Hofs um Petra Gsinn und Rolf Läkamp.

Die Gastronomen versorgen neben Privatleuten schon seit einiger Zeit mehrere Einrichtungen, von der betreuten Wohnanlage an der Bräuhausstraße über die Tagespflege im Quinthaus bis zum Haus Benedikt, dem Seniorenheim der Tutzinger Missions-Benediktinerinnen. „Das Essen ist reichlich“, sagt die dort für die Verwaltung zuständige Schwester Kunigundis Amon, „es wird immer pünktlich gebracht, und es ist heiß.“ Die Corona-Krise habe den Bedarf deutlich erhöht. „Wir liefern zurzeit täglich bis zu 80 Essen aus“, sagt Rolf Läkamp.

Im Einzelfall sind steuerliche Aspekte zu beachten

Es dürften bald noch mehr werden. Allerdings sind im Einzelfall steuerliche Aspekte zu beachten. „Da die Zuwendungen sach- und personenbezogen erfolgen müssen, wird uns der Tutzinger Hof eine Liste zukommen lassen mit den Angaben, die wir im Nachgang auf Richtigkeit prüfen“, erläutert die Tutzinger VdK-Ortsvorsitzende Klementine Rehm: „Das heißt, ob auch nur Mitglieder des VdK Tutzing aufgeführt sind.“ 60 Essen je Mitglied im Jahr darf der VdK bezuschussen, sonst ist „geldwerter Vorteil“ zu versteuern. Beim Veteranenverein sind es wegen eines geringen Jahresbeitrags sogar nur zehn Mittagessen jährlich. Sicherheitshalber teilen die Vereinsvorstände ihren Mitgliedern deshalb mit: „Ehegatten, Familienangehörige, Lebenspartner, heimliche und unheimliche Geliebte, uneheliche Kinder von Mitgliedern erhalten keinen Zuschuss.“

Hilfe in der Ausnahmesituation steht zurzeit bei etlichen Vereinen im Mittelpunkt. Das betrifft schon die Kommunikation. „Einigen fällt bestimmt die Decke auf den Kopf“, sagt Klementine Rehm, Vorsitzende des Sozialverbands VdK in Tutzing. Sie und ihr Stellvertreter Christian Gärtner versuchen, ihren Mitgliedern Unterstützung zu bieten. Zurzeit ist viel zu tun: Kontakte pflegen, Besorgungen erledigen, Unterstützung bei allen möglichen Tätigkeiten. Auch beim VSV engagiert sich der Vorsitzende Willy Bauer zusammen mit seiner Frau, die die Kontakte zum VdK koordiniert, so gut es geht. „Wir können wegen unseres hohen Alters leider keinen Einkaufsservice anbieten“, sagt er. Aber er merke, wie wichtig schon allein die Gespräche sind: „Ich mache Telefon-Seelsorge.“ Per Telefon informiert er seine Mitglieder auch über die Möglichkeit von Speisenlieferungen.

