Aus dem Gehweg-Streit wird ein Parkplatz-Streit

Abgesperrt ist er schon lange: der Gehweg vor dem Haus des Tutzinger Ex-Bürgermeister Stephan Wanners. Nun laufen dort Bauarbeiten – parallel zu einem Enteignungsverfahren.

Tutzing – Viele Tutzinger kannten die Stelle über Jahrzehnte als Gehweg. Seit mehr als zwei Jahren aber ist sie gesperrt. Dr. Beatrice Rösch-Wanner hat an der Oskar-Schüler-Straße neben ihrem Haus einen Bauzaun, später Pfosten aufgestellt sowie Schilder angebracht: „Privatgrundstück, kein Durchgang, keine Haftung“. Folge sind seitdem Auseinandersetzungen mit der Gemeinde. Ein Enteignungsverfahren läuft seit mehr als einem Jahr. Seit Tagen sind nun dort Bauarbeiter am Werk.

Ein Teil des Grundes werde gepflastert, sagt der frühere Bürgermeister Dr. Stephan Wanner, der Mann der Eigentümerin. Autostellflächen würden für seine Rechtsanwaltskanzlei angelegt, wie es sie früher auch für die Zahnarztpraxis seines Schwiegervaters Georg Rösch gegeben habe. Auf öffentlichem Grund? Das bestreitet er. Der betreffende Grundstücksteil sei immer privat gewesen.

Wanner und seine Frau verlangen 1000 Euro je Quadratmeter für 65 Quadratmeter. Sie berufen sich auf 60 000 Euro Verkehrswert, den der Gutachterausschuss für den Landkreis Starnberg ermittelt habe. Die Gemeinde hatte den Wert laut Wanner 2007 auf 2500 Euro festgesetzt.

Viele Tutzinger wundern sich, einige gehen kopfschüttelnd vorbei. Wanner versuche sich zu „rächen“, meinen andere, weil er 2014 nicht zum Bürgermeister wiedergewählt worden ist. „Unsinn“, sagt Wanner. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Einen Kern seiner Argumentation bildet eine Vereinbarung von 1964, die damals Bürgermeister Peter Dreer mit Rösch getroffen habe. Danach sei der Kaufpreis per Schätzkommission oder Schätzer zu ermitteln gewesen. Bis heute habe die Gemeinde die Vereinbarung nicht erfüllt.

Wanner: „Man schlägt die Tür nicht zu“

Was sagt die Gemeinde dazu? Sie bestätigt, dass sie von den aktuellen Bauarbeiten informiert worden ist. Sie habe Wanner darauf hingewiesen, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans über die bebaubaren Flächen eingehalten werden müssten und dass möglicherweise eine Genehmigung der Enteignungsbehörde einzuholen sei. Unter Hinweis auf das laufende Verfahren will das Rathaus aber über weitere Aspekte – so auch die Vereinbarung von 1964 – keine weiteren Angaben machen.

Was war in Wanners Zeit als Bürgermeister von 2008 bis 2014? Vorher habe er das Mandat für seine Frau niedergelegt, sagt er: „Sonst wäre der Vorwurf gekommen, es werde gemauschelt.“ Ohne Kanzlei habe er keine Stellplätze benötigt. Wie stehen die Chancen für einen öffentlichen Gehweg? „Der Ofen ist aus“, sagt er. Und Stellplätze anderswo? „Soll die Gemeinde halt Vorschläge machen“, erwidert er. Klingt das nach Kompromissbereitschaft? Wanners Antwort: „Man schlägt die Tür nicht zu.“

Von Lorenz Goslich