Aus Überzeugung und auf breiter Basis: Tutzing feiert Fairtrade-Auszeichnung

Eine Fairtrade-Gemeinde fördert den fairen Handel. Das hat die frischgebackene Fairtrade-Gemeinde Tutzing am Samstag auf dem Wochenmarkt getan und gleichzeitig ihren neuen Titel gefeiert.

Tutzing – Ein Team der Steuerungsgruppe und des Weltladens informierte Passanten über die Auszeichnung, die die Kommune am Vortrag erhalten hatte – digital, weil es in Zeiten von Corona keine Feier geben kann. Gleichzeitig boten die Ehrenamtlichen fair gehandelte Produkte zum Kauf an. Auch Bürgermeisterin Marlene Greinwald war dabei und machte gut gelaunt Werbung für den fairen Handel. „Sollten noch weitere Tutzinger Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Cafés oder Vereine faire Produkte anbieten oder Bildungsarbeit zum Thema fairer Handel durchführen wollen, melden Sie sich gerne bei uns in der Gemeinde“, teilte das Rathaus dazu mit.

Rund zweieinhalb Jahre hatten Gemeinde und engagierte Ehrenamtliche darauf hingewirkt, dass Tutzing die Auszeichnung erhält. Im November 2017 hatte sich eine Steuerungsgruppe aus allen Bereichen der Gesellschaft gegründet. Im Januar 2018 bekräftigte der Gemeinderat per Beschluss seine Unterstützung. Zudem beteiligten sich Einzelhandelsgeschäfte, Floristen und Gastronomen, indem sie Produkte aus fairem Handel anboten.

Das Bekenntnis für fairen Handel in Tutzing steht auf breiter Basis. Wie das Rathaus weiter mitteilt, sind die Evangelische Akademie und die Akademie für Politische Bildung dabei, die Benedictus-Realschule ist Fairtrade-School, und die Kirchen beteiligen sich.