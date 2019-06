Ausstellung über Benediktiner-Schwestern, die auch mal auf die Straße gehen

Alle Tutzinger kennen das Kloster der Missions-Benediktinerinnen – wissen über die Schwestern aber nicht allzu viel. Eine Ausstellung im Rathaus liefert nun reichhaltige Einblicke. Über Schwestern, die nicht nur Kindern und Kranken helfen, sondern auch mal auf die Straße gehen.

Tutzing – Sie gehören fest zu Tutzing: die Missions-Benediktinerinnen und ihr Kloster. Und doch: „Man weiß nicht so recht, was wir Schwestern heute so tun“, sagte Priorin Ruth Schönenberger bei der Eröffnung einer Ausstellung im Rathaus über ihren Orden. Sie nannte Beispiele ihrer Arbeit: Sorge um Flüchtlinge, Austausch von Alt und Jung, Begleitung von Menschen bei Orientierungslosigkeit, Angebote für Leute, „die sich schwer tun mit Kirche oder von Mitgliedern der Kirche massiv verletzt wurden“. Und: „Für uns ist heute auch Deutschland wichtiges Missionsgebiet geworden.“

Ein Team aus dem Kloster hat die Ausstellung „Ein Segen für Tutzing “mit Kulturreferentin Brigitte Grande und Gemeindearchivarin Roswitha Duensing organisiert. Ein reines Frauenteam sei im Einsatz gewesen, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald. Es habe „effizient, konstruktiv und reibungslos zusammengearbeitet“.

Die Ausstellung vermittelt Einblicke in die Geschichte des Klosters und seine Aktivitäten. Passend erscheint der Priorin das Wortspiel „Global Players – Global Prayers“, global Agierende – global Betende. Die Entsendung von Schwestern und Brüdern in alle Welt begann schon in den 1880er Jahren. Schwestern lebten damals noch zusammen mit Mönchen in einem Doppelkloster in St. Ottilien. Heute sind es weltweit 1295 Schwestern aus 27 Nationalitäten in 134 Gemeinschaften und 16 Ländern.

+ Schwester Josefa Knab war in den 1970er Jahren mit dem VW Käfer für die ambulante Krankenpflege unterwegs.

Auf der von den Schwestern 1902 erworbenen „Bräuwiese“ entstand 1903/04 das Mutterhaus. Pfarrer Simon Schmid, Bürgermeister Martin Greinwald und Bürger begrüßten die Schwestern, als sie am 29. Juli 1904 in Tutzing eintrafen. Die Ausstellung beschreibt Einrichtungen, die auf sie zurückgehen: Kindergarten St. Joseph, Realschule, Ambulante Krankenpflege, Krankenhaus. „Ankerplätze der Unterstützung“, sagte Grande in Anlehnung an ein Zitat des früheren baden-württembergischen Ministerpräsidenten Erwin Teufel.

Für Bürgermeisterin Greinwald handelt die Ausstellung vom guten Miteinander und vom Für-Andere-da-Sein. In jüngerer Zeit kamen neue Methoden dazu, wie Priorin Schönenberger berichtete. Immer wieder erlebe sie, dass bei Gesetzen und Regelungen der Mensch nicht im Vordergrund stehe: „Das macht einen traurig bis wütend.“ So habe man sich entschlossen, Frauen ins Kirchenasyl aufzunehmen. Sogar an Protesten auf der Straße beteiligen sich die Schwestern mittlerweile, etwa wegen des Umgangs mit Asylsuchenden, Mietwucher, Altersarmut oder Rechtsradikalismus. In den vergangenen Monaten hat sich aus mehreren Ordensgemeinschaften eine Gruppe „Ordensfrauen für Menschenwürde“ gebildet.

Lorenz Goslich