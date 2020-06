Automatikgetriebe war noch im Rückwärtsgang: Frau aus Feldafing wird eigenes Auto gefährlich

Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

von Tobias Gmach schließen

Weil sie den Rückwärtsgang drinnen gelassen hatte, wurde einer 52-jährigen Feldafingerin ihr eigenes Auto gefährlich. Aber der Unfall an einem Supermarkt-Parkplatz an der Tutzinger Lindemannstraße endete am Dienstag glimpflich.