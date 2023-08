Warum Bahn-Arbeiten in Starnberg die Tutzinger Baustelle lahmlegen

Bauarbeiten in der Tutzinger Hauptstraße: Ende August muss der Abwasserverband die Arbeiten unterbrechen und die Straße freigeben – für den Schienenersatzverkehr während der Sperrung der Bahnlinie. © Andrea Jaksch

Bei der langwierigen Straßensanierung in Tutzing läuft vieles nicht wie geplant. Der jüngste Fall ist ein erzwungener Baustopp – wegen Bahn-Arbeiten in Starnberg. Der zuständige Abwasserverband zeigt sich davon überrascht.

Tutzing – Bauarbeiten der Bahn können weit ausstrahlen. Wegen des Neubaus der Bahnbrücke am künftigen Nordportal des Starnberger Tunnels (B 2) steht in Tutzing bald die dortige Baustelle an der Hauptstraße still. Wie berichtet, soll es, weil die Bahn dann nicht fahren kann, vom 21. August an für zwei Wochen Schienenersatzverkehr geben – und für den gilt die aktuelle Tutzinger Umleitung über die Kirchenstraße als nicht ausreichend leistungsfähig. Folge: Die Baugrube in der Hauptstraße soll vorübergehend geschlossen, die Straße notdürftig instandgesetzt werden, damit über sie in den beiden Wochen wieder der normale Verkehr laufen kann – samt Schienenersatzverkehr. Anschließend sollen die Arbeiten fortgesetzt werden.

Am Donnerstagnachmittag ist dort mit einem Autokran ein Schacht eingesetzt worden, was viele Neugierige interessiert verfolgten. Die Anbindung des Niederschlagswasserkanals aus der Traubinger Straße sei nun vor dem erzwungenen Baustopp nicht mehr zu schaffen, sagt Projektleiter Christoph Knobloch vom Abwasserverband Starnberger See: „Dazu müssen wir ab September noch mal aufmachen, allerdings nur noch zwei Meter tief.“ Der zusätzliche Aufwand könne zusätzliche Kosten mit sich bringen. Kostenträger sei der Verband. Im Frühjahr habe es Abstimmungsgespräche über die Starnberger Baumaßnahme gegeben, bei denen der Abwasserverband beteiligt gewesen sei. Die Auswirkungen auf Tutzing seieb „nicht signalisiert“ worden, kritisiert der Verband in einer Mitteilung. Von der Unterbrechung habe er erst erfahren, als er die verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamts erhalten habe.

Schienenersatzverkehr „einfach von der Menge zu viel“.

Dass die derzeit wegen der Umleitung viel befahrene Kirchenstraße als nicht leistungsfähig genug für den Schienenersatzverkehr gilt, sorgt in Tutzing für Verwunderung. Schließlich war die dort befindliche Brücke aufwendig saniert und sogar mit einer Erhöhung versehen worden, weil sie auch Schwerlastverkehr aushalten soll. Aber mit den Bedenken ist nicht zu geringe Tragfähigkeit gemeint, wie auf Nachfrage zu erfahren ist. Der Schwerlastverkehr könne über die Brücke fahren, sagt Knobloch, der Umleitungsverkehr plus Schienenersatzverkehr sei „einfach von der Menge zu viel“. Die Brücke sei definitiv auf maximale Belastung ausgelegt worden, bestätigt Boris Wolff, Projektleiter des Friedinger Straßen- und Tiefbauunternehmens Strobl. Die Kirchenstraße sei beim Verkehrsaufkommen jedoch schon am Limit.

Eine Sprecherin der Bahn bezeichnet auf Nachfrage „ein stabiles und verlässliches Ersatzkonzept über den gesamten Zeitraum“ als Ziel. Der Brückenbau in Starnberg erfordere eine Unterbrechung der dort verlaufenden Gleisverbindung. Dass Tutzing vom Ersatzverkehr mit betroffen sei, habe sich erst im Laufe der Detailplanungen herauskristallisiert. Allein für den Ersatzverkehr der Werdenfelsbahn (Regionalzüge) werden nach Angaben der Bahn zwischen Pasing und Tutzing täglich 29 Busse aller Größen und drei Radtransporter (Klein-Lkw) im Einsatz sein. Je Fahrt ergebe dies bis zu fünf Busse.

Unterdessen ist in Tutzing am Mittwoch die Ampel an der Einmündung der Oskar-Schüler-Straße in die Hauptstraße abgeschaltet worden. Sie hatte zu teils langen Staus geführt, weil die Grün-Phasen viel kürzer waren als die Rot-Phasen. In Tutzing hatten sich viele darüber gewundert, dass diese Ampel überhaupt in Gang geblieben war, obwohl es seit Mitte Juli wegen der Sanierungsarbeiten kaum noch Verkehr ins Ortszentrum über die Hauptstraße gab. Statt der Ampel ist nun eine mobile Fußgängerampel in der Nähe des Feuerhauses aufgestellt.

Das Staatliche Bauamt Weilheim erwartet für den geplanten weiteren Ablauf der Straßensanierung in Tutzing keine Verzögerungen durch den Baustopp, wie ein Mitarbeiter auf Anfrage sagte. Die Straßenarbeiten im Ortszentrum würden erst im nächsten Jahr beginnen. (nz)