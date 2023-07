Bahnkunden nachts in Tutzing gestrandet

Der Bahnhof in Tutzing: Hier war für Bahnreisende Richtung Süden am Samstagabend Schluss. © Andrea Jaksch

Volle Züge und noch vollere Busse des Schienenersatzverkehrs: In Tutzing war der Frust von Bahnreisenden am Samstagabend groß.

Tutzing/Weilheim – Bahnreisende von und nach Tutzing hatten am Samstag mit einigem Frust zu kämpfen. Das Unheil begann schon am Nachmittag. In den Regionalzug Garmisch (ab 15.06 Uhr) via Tutzing nach München (an 16.26 Uhr) war nur ein „Kurzhamster“ eingekuppelt: Statt acht Wagen hatte die Regionalbahn nach München somit nur sechs Wagen.

Schon am Nachmittag war der Zug überfüllt

Bereits in Weilheim war der Zug übervoll. In Tutzing (Plan-Abfahrt 16 Uhr) ging kein einziger Mensch mehr hinein. Frustriert mussten rund 40 Einstiegswillige den Zug sausen lassen und durch die Unterführung zur S-Bahn hasten, mit der sie München dann eine Viertelstunde später erreichten.

Deutlich extremere Szenen spielten sich Samstagnacht um 23 Uhr in Tutzing ab, denn für die letzten drei Züge hatte die Bahn spontan wieder Bus-Ersatz eingerichtet. Entgangen war den Planern offenbar, dass man samstags in München ausgeht und zudem – wegen des Bettenwechsels – viele Touristen nach Hause wollen. Sprich: Der scheinbar für einen schwachen Tag kalkulierte nächtliche Bus-Ersatz traf nicht die erwarteten rund 100 Fahrgäste, für welche die zwei Ersatzbusse ausgelegt waren, sondern etwa 300 Fahrgäste, die gen Süden weiter wollten.

Viele Besucher kommen vom „Oben ohne“-Festival in München

Zunächst wurde die Lage in Tutzing mit Humor genommen. Die Fahrgäste, die bereits vor 23 Uhr mit der S-Bahn aus München eingetroffen waren, spürten noch nichts von Überfüllung. Etwa das Heimkehrerpaar, das grantig kalkulierte, von Kreta bis zum Ostbahnhof kämen sie schneller voran als vom Ostbahnhof bis Oberau. Im Grunde nur marginale Probleme für die rund 20 S-Bahn-Umsteiger. Dann kam um 23 Uhr der Regionalzug aus München, der die Masse der Fahrgäste für die Busse brachte. Wobei „Masse“ wörtlich zu nehmen war: Denn neben weiteren rund 30 Regelfahrgästen ergossen sich rund 250 Jugendliche auf den Bahnhofsvorplatz und versuchten, die zwei vorhandenen Busse zu füllen. Gerade war das „Oben ohne“-Musikfestival am Münchner Königsplatz zu Ende gegangen, erfuhr man von der Bubbletea und Hitze ausdampfenden Menge.

Doch 100 Leute sind, auch unter Ausschöpfung aller Stehplätze, die Kapazitätsgrenze für einen Bus, somit etwa 200 für zwei Busse. Unter den 300 Fahrwilligen blieben also 100 frustriert in Tutzing zurück. Für sie hieß es: eine Stunde bis Mitternacht warten, bis die Busse für die nächste Runde zurückkehrten. Während viele Jugendliche nach Weilheim wollten und nur mäßig enttäuscht waren – an das „Abenteuer Open-Air-Party“ schloss sich eben das „Abenteuer Deutsche Bahn“ nahtlos an – hätte man gerne die beiden asiatischen Touristen befragt, die inmitten der Menge mit großen Augen die Busse wegfahren lassen mussten.

SEV von Tutzing aus auch in den nächsten Wochen

Wer in den kommenden Nächten also Umsteigeziele im Oberland ansteuert, der muss München bereits um spätestes 21.32 Uhr verlassen, denn mit dem nächtlichen Schienenersatzverkehr (SEV) einschließlich des 22.32-Uhr-Zuges ist man nicht einfach nur ein paar Minuten länger unterwegs, sondern verpasst – ganz fahrplangemäß – die allerletzten Anschlüsse vor dem Morgengrauen nach Peißenberg, Schongau, Dießen, Raisting und Murnau. Dieser neueste Nacht-SEV zwischen Tutzing und Weilheim dauert noch bis Sonntag, 30. Juli.

Als Grund für die erneute Sperrung Tutzing-Weilheim – eine einmonatige Unterbrechung für eine Gleiserneuerung war erst kürzlich zu Ende – nennt die Bahn diesmal Schotter- und Oberleitungsarbeiten, weiß Renate Forkel vom Fahrgastverband „Pro Bahn“ und sagt: „Auf dieser Strecke kommt man mit der Aktualisierung des Baustellenkalenders kaum hinterher.“ Die Bahn war für eine Stellungnahme am Sonntag nicht erreichbar.

Von Andreas Bretting