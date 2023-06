Neubau-Projekt: Bareisl-Eigentümer will nicht aufgeben

Stellten die Baupläne für die Straße Am Bareisl in Tutzing vor: Bauherr Stefan Schmidt und Architekt Alexander Luehrs antworteten auf die Fragen der Anwohner. © Andrea Jaksch

Der umstrittene Neubau in der Tutzinger Siedlung am Bareisl dürfte nicht vor 2025 errichtet werden. Das hat der Geschäftsführer des zuständigen Unternehmens bei einer Informationsveranstaltung erklärt.

Tutzing – Kurz vor 20 Uhr fiel der Strom aus. Da saßen mehr als 70 Menschen am Donnerstag schon zwei Stunden auf einer Wiese in der Siedlung am Bareisl. Die Verantwortlichen der Münchner Eigenheimbau GmbH hatten die Anwohner wegen „Aufregung und Verunsicherung“ um einen geplanten Neubau mit 21 Wohnungen eingeladen. Biertische und -bänke waren aufgestellt, Getränke, Brezn und Obazda standen bereit. Gemütlichkeit wollte dennoch nicht aufkommen. Trotz beidseitiger erkennbarer Bemühungen um Sachlichkeit wurde es immer wieder emotional, einige Male laut. Als einer sprach, funktionierte das Mikrofon nicht mehr. Der Strom sei in der ganzen Anlage ausgefallen, teilte der Bautechniker mit. Da leerte sich die Wiese, die Gemeinschaftsveranstaltung war praktisch beendet. In kleineren Gruppen ergaben sich aber plötzlich Diskussionen. Gelegentlich wurde sogar gelacht.

Zuvor hatten die Verantwortlichen die Planungen erläutert und auf Bauvoranfragen 2003 und 2009 verwiesen. Diesmal habe es mehrere Termine mit der Gemeinde gegeben, die das Vorhaben prinzipiell als richtig erachte. „Wir werden es nicht aufgeben, es handelt sich definitiv um eine Baulücke“, sagte Eigenheimbau-Geschäftsführer Stefan Schmidt. Er wunderte sich, dass der Gemeinde Leichtfertigkeit vorgeworfen werde, etwa wegen Überschwemmungsgefahren. Die Nähe des geplanten Baus zum Bareislgraben hatte für Kritik gesorgt. Der Neubau werde 7,55 Meter entfernt sein, sagte Architekt Alexander Luehrs – da werde nichts passieren.

Noch in der Nacht erreichten E-Mails von Anwohnern lokale Medien: Die genannte Entfernung sei falsch. Der Bau müsse unbedingt in der nächsten Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung kommen. Es werde größere Abstandsflächen geben als vorgeschrieben, sagte Luehrs, eine Tiefgarage werde den Verkehr entlasten, die Architektur ansprechend, ein Innenhof „wunderschön“ sein.

Eigentümer versucht, Kritikpunkte auszuräumen

Viele Kritikpunkte auf einer Anwohner-Webseite „Rettet den Bareisl“ versuchte er detailliert zu entkräften. Schmidt sagte, vor 2025 sei mit dem Bau nicht zu rechnen. Ein Investor werde immer höchste Mieten anstreben, argwöhnte eine Anwesende. Bei 82 Prozent der Bestandswohnungen liege die Kaltmiete unter 13 Euro je Quadratmeter, erwiderte Schmidt. Er versicherte: „Über 20 Euro werden wir hier nicht machen.“ Immer wieder kamen von Anwohnern Verweise auf das Grün, alte Bäume und einen Naturspielplatz. Er sei ein wichtiger Treffpunkt für Jung und Alt. Starke Zerstörung sei zu befürchten. Und viele der Wohnungen würden schon wegen ihrer Größen nicht familiengerecht sein. „Unser Plan ist es, Familien unterzubringen“, entgegnete Schmidt. Er finde es sozial, dass künftig weitere Mieter die Atmosphäre genießen könnten. Das Belegungsrecht für 14 Wohnungen mit Sozialbindung werde für 30 Jahre bei der Gemeinde liegen; für andere Raumaufteilungen zeigte er sich offen.

Zweifel am Bedarf für die Tiefgarage mit 64 Stellplätzen verbanden Anwohner mit Plädoyers für eine Begrenzung oberirdischer Stellflächen auf eine je Wohneinheit. Schmidt erwiderte, je Wohnung gebe es eher zwei bis drei Pkw. „Willkommen auf dem Land – wir brauchen hier mehr Pkw, weil wir keinen ÖPNV haben wie in München“, rief jemand unter Beifall aus. „Was wollen Sie? Baustopp für Tutzing?“ fragte Schmidt. Dann würden die Mieten erst recht „explodieren“. Die 21 neuen Wohnungen würden nichts ändern, erwiderte eine Anwesende. Manche andere Auffassungen blieben im Hintergrund. Ein Anwohner sagte am Rande, er sehe den Neubau nicht so negativ wie andere. In der Veranstaltung selbst äußerte er sich aber nicht.