„Durch einen Wald gehen sollte man zurzeit lieber nicht“

Behörden und Fachleute warnen davor, derzeit in den Park oder in öffentliche Grünanlagen zu gehen. Warum es dort so gefährlich ist, schildert der Baumpfleger Markus Nickel aus Tutzing.

Tutzing–Umgestürzte, schräge und offenkundig vor dem Umkippen stehende Bäume kann man in diesen schneereichen Tagen überall im Landkreis sehen. Allein an der B 2 mussten diese Woche rund 170 Bäume gefällt werden. Da ist der Rat von Baumpflegern wie dem Tutzinger Markus Nickel gefragt. Er erhält zurzeit viele Anfragen. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur erklärt er, worauf auch Laien achten können.

Warum ist die Schneebruchgefahr so hoch?

Weil es eine Ausnahmesituation ist – mit viel Masse in kurzer Zeit. In den vergangenen drei Tagen hat es so viel geschneit wie sonst im ganzen Winter. Normalerweise gewöhnt sich ein Baum daran, aber zurzeit kommt alles auf einmal. Außerdem fehlt die Grundfeuchte in den Gehölzen. Weil die Bäume so einen Stress haben, tragen sie besonders viele Früchte. Der Fruchtanteil an allen Bäumen war heuer massiv. Sie wollen sich vermehren, sich fortpflanzen. Die Fichten zum Beispiel haben zurzeit wahnsinnig viele Zapfen. Sie sind nicht mehr so widerstandsfähig, weil ihnen die Flüssigkeit fehlt. Aufgrund der Trockenheit sind viele Bäume anfälliger für Schneebruch. In unserer seenahen Gegend geht es allerdings noch, wir haben hohes Grundwasser.

Ist Baumfällen für Arbeiter zurzeit gefährlicher als sonst?

Ja. Wegen der geringen Feuchtigkeit fehlt den Bäumen die Elastizität. Wenn sie weich und dynamisch sind, halten sie viel mehr aus als wenn sie durchgefroren und spröde sind. Es ist ein gefährlicher Beruf, für den man viel Know-how braucht und bei dem man die Risiken kennen muss. Ich habe Kletterkurse absolviert und bin „European Treeworker“. Im Fall des Falles ist es trotzdem sinnvoll, mit Kränen, Hebebühnen und Seilwinden zu arbeiten. Da muss man nicht sein Leben riskieren.

Worauf sollten Baumbesitzer in der aktuellen Situation achten?

Auch Laien können auf etliche Aspekte achten. Man sollte einen Baum von unten nach oben anschauen: Wurzelwerk, Stamm, Krone. Hat sich am Baum oder in seinem Umfeld etwas verändert? Gefährlich sind V-Vergabelungen, so genannte Druckzwiesel, im Gegensatz zu U-förmigen Vergabelungen, die stabiler sind. Steht der Baum zum Beispiel mehr im Wind, weil andere Bäume entfernt worden sind? Gibt es mehr Bodenverdichtung, etwa durch Teer oder Steinablagerungen? Oft fahren die Leute mit Rasenmähern gegen die Stämme. Durch die Schäden entstehen Pilzeintrittsstellen. Oder Rabatten um die Bäume herum werden entfernt, die einen Schutz gebildet haben. Schlecht für die Bäume ist auch Salzeintrag. Oft schütten die Menschen Rasenschnitt oder pusten Laub unter die Bäume. Das ist auch nicht so gut.

Einige Kommunen im Landkreis Starnberg haben die Friedhöfe gesperrt. Sehen Sie noch mehr Schließungsbedarf?

Gefahren gibt es zurzeit überall. Aber man kann ja nicht alles sperren. Die Leute müssen halt schauen. Durch einen Wald gehen sollte man zurzeit lieber nicht. Und wenn doch, sollte man zu Bäumen den doppelten Abstand der Baumhöhe halten. Man sollte auch die Kinder nicht auf der Straße spielen lassen. Sie buddeln sich vielleicht Schneehöhlen – und ein Räumfahrzeugfahrer sieht sie möglicherweise nicht.

Interview: Lorenz Goslich