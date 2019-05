Signal aus Tutzing für Korea

Experten aus Südkorea und Deutschland in Tutzing reden über Wiedervereinigung – unter ihnen Hans-Jürgen Papier, Ursula Münch, Heinrich Oberreuter, Botschafter Bum Goo Jong und Prof. Seon-Taek Kim vom Forschungszentrum für Parteienrecht in Seoul.

Akademie für politische Bildung

Völkerverständigung am Starnberger See: Bei einer koreanischen Fachtagung an der Akademie für politische Bildung in Tutzing tauschten sich deutsche und koreanische Juristen aus.