Bedarfsampel: Provisorium wird dauerhaft

Sicher über die Straße: Das soll die Ampel an der Oskar-Schüler-/Traubinger Straße gewährleisten. Der Verkehrsausschuss stimmte nun dafür, aus dem dortigen Provisorium eine Dauereinrichtung zu machen. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Viele Fußgänger, gerade Kinder, treffen oft auf starken Autoverkehr an der Kreuzung der Oskar-Schüler-Straße und der Traubinger Straße. Eine provisorische Ampel steht dort schon, bald soll sie fest installiert werden.

Tutzing – Der Tod eines sechsjährigen Mädchens ist in Tutzing unvergessen. Die kleine Daria wurde 2011 an der Kreuzung der Oskar-Schüler-/Traubinger Straße von einem Lastwagen angefahren. Ein Gedenkstein neben der Kreuzung erinnert an sie. 2016 gab es in diesem Bereich einen weiteren Unfall: Eine 76-jährige Frau wurde beim Queren der Traubinger Straße angefahren und verletzt. Die Kreuzung war nun wieder einmal Thema im Verkehrsausschuss des Tutzinger Gemeinderats.

Den Anstoß dafür hat der Jugendbeirat gegeben. Er beantragte für diese Stelle eine dauerhafte Ampel. Seit einiger Zeit steht dort eine provisorische Bedarfsampel, die die Gemeinde günstig kaufen konnte. Im Ausschuss ist der Antrag auf Zustimmung gestoßen. Die Gemeinde muss die Ampel aber erst anschaffen. Das soll laut Beschluss Thema der nächsten Haushaltsberatung Ende dieses Jahres sein – es wird also noch eine Weile dauern. Bis dahin bleibt das Provisorium.

Eine „Vollbeampelung“ der Kreuzung hält Bürgermeisterin Marlene Greinwald für übertrieben. Die Polizei hat eine generell positive Stellungnahme zu der dauerhaften Ampel abgegeben, dabei aber eine Einschränkung gemacht. Fußgänger bedürften zwar eines besonderen Schutzes, doch dem stehe das „zwingende Erfordernis“ aus Paragraf 45 Absatz 9 der Straßenverkehrsordnung entgegen. Dort heißt es: „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“ Weitere Unfälle mit Personenschaden an dieser Stelle außer denen in den Jahren 2011 und 2016 seien nicht bekannt. Gerade im Hinblick auf den „stoßweise hohen Fußgängerverkehr“ und den Anteil an Kindern und Jugendlichen würde sich die Polizei einer Einrichtung jedoch „nicht verschließen“.

Bernd Pfitzner (Grüne) bezeichnete diese Stellungnahme als „sehr wundersam“. Die Sicherung der Straßenquerung durch Schulweghelfer sei „absolut wirkungsvoll und ausreichend“ gewesen, schreibt die Polizei. An solchen Helfern besteht jedoch erheblicher Mangel. Über Jahrzehnte haben sich besonders Gisela Aigner und Erwin Winiarski engagiert, Gisela Aigner ist nach wie vor regelmäßig an der Kreuzung aktiv. Weitere Schulweghelfer gelten als dringend erforderlich, doch alle Aufrufe, auch durch den Jugendbeirat, blieben erfolglos. „Sogar der Landrat macht das“, sagte Greinwald. „Aber in Tutzing funktioniert es nicht.“ Sie hoffe auf einen Sinneswandel.

Die Schaltzeiten der Ampel müssten relativ kurz sein, forderte Claus Piesch: „Sonst laufen die Kinder so über die Straße.“ Die Bedarfsampel ist bisher dauerhaft in Betrieb – auch nachts. Auf Wunsch der Ausschussmitglieder ist nun eine Abschaltung von 20 Uhr bis 6 Uhr vorgesehen.

Lorenz Goslich