Zeugnisse und Begegnungen mit Eichhörnchen

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Der Abschlussjahrgang 2023: Nur einer musste eine Ehrenrunde drehen, der Rest schaffte es auf Anhieb. © Andrea Jaksch

70 Schülerinnen und Schüler machten heuer ihren Abschluss an der Tutzinger Realschule. Einmal war die Traumnote 1,0 dabei – und eine besondere Ehrung gab es auch.

Tutzing – Bunte Sommersträuße, strahlende Augen und völlig entspannte Eltern, Ehrengäste und Lehrerinnen und Lehrer: Die Stimmung zur Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen der Benedictus-Realschule am Freitag in Tutzing war schlicht super, auch dank der Schulband, die sich nun neu aufstellen muss, weil alle Mitglieder, wie die Schulleiterin Angela Richter mit einem Augenzwinkern betonte, „leider“ die Mittlere Reife geschafft haben. Natürlich ist sie stolz auf ihre Schulabgänger. Von den 70, die zu den Prüfungen angetreten waren, muss nur einer eine Ehrenrunde drehen.

Die Besten des Jahrgangs an der Tutzinger Realschule waren allesamt Mädchen: Johanna Heckel aus Söcking erreichte 1,0, Johanna März aus Wielenbach 1,08, Stephanie März aus Wielenbach 1,15 und Juliane Lang aus Weilheim 1,17.

Den Reigen der Festreden eröffnete Bürgermeisterin Marlene Greinwald, die hervorhob, dass es ein Privileg sei, hier auf die Schule zu gehen. Sie appellierte an die Absolventen, jetzt Verantwortung zu übernehmen und sich den Aufgaben im Leben zu stellen. „Macht was aus eurem Leben und genießt es auch“, beendete sie ihre Festrede. Schwester Ruth ging in ihrer Festrede auf das „anspruchsvolle“ Motto der Absolventen ein, die das Augenmerk auf ein Zitat von Georg Friedrich Händel gerichtet hatten: „Man muss lernen, was zu lernen ist und dann seinen eigenen Weg gehen.“ Jeder habe Talente und Fähigkeiten, betonte Schwester Ruth und wünschte allen Abgängern genügend Mut, „immer wieder etwas Neues auszuprobieren“ und „bei aller Individualität nicht die Kostbarkeit einer Gemeinschaft zu vergessen“.

Dank an Lehrer für Corona-Hilfen

Monika Jeschek vom Elternbeirat blickte auf die Zeit zwischen Schultüte und Abschluss zurück und dankte dem Kollegium, das eine Klassengemeinschaft trotz Corona möglich gemacht habe. Bildung sei die Freiheit, die eigene Berufung zu finden, betonte sie.

Das Besten-Quartett (v.l.): Stephanie März, Johanna Heckel, Johanna März und Juliane Lang. © Tobias Brunnwieser

Zum Abschluss gratulierte die Schulleiterin Angela Richter: „Ihr habt viel gearbeitet. Manche kontinuierlich, manche eher punktuell und manch einer hat Leistungen erreicht, die er sich nicht zugetraut hatte. Dafür gebührt großer Respekt und damit ist die erste Hürde in ein eigenes, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben genommen. Nutzt euer Wissen und eure Fähigkeiten, Träume zu verwirklichen.“ Abschließend appellierte sie an die Abschlussklasse, Freundschaften zu erhalten und sich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Glück hänge nicht nur von Erfolg, sondern auch von Kreativität ab. Neben individuellen Zielen sei es immer auch wichtig, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. „Nur mit Empathie und Einsatz ist es möglich, immer wieder glückliche Momente zu erleben.“

Rückblick aus Schüler-Sicht

Dann waren die Schülerinnen und Schüler an der Reihe. Felix Nüsslein und Hanna Hoppe übernahmen die launige Rede der 10a, die wegen Corona statt Schulfahrt nur „atemberaubende Begegnungen mit Eichhörnchen“ genießen durfte. Auch die 10b glänzte mit Anekdoten aus dem Schulalltag, „wo schon mal die Kreide flog. Die Schulzeit war ein tolles Erleben.“ Die 10b hat auch den Schulalltag mit der Kamera begleitet und in einem kurzen Film mit dem Titel: „Der ganz Normale Wahnsinn (directed by Louis John und Daniel Rauch)“ vorgestellt. Die 10c verabschiedete sich mit einem Musikbeitrag und dem Refrain zum Mitsingen und Mitklatschen: „School is over“. Dann ging es zum Feiern.

Erst zum zweiten Mal wurde dieses Jahr die Ehrenmedaille des Elternbeirates verliehen. Gisela Michel, deren eigene Kinder und Pflegekinder diese Schule besucht haben, nahm die Ehrung sichtlich gerührt entgegen. Sie wurde als Mutter und Pflegemutter von sechs Schülerinnen „für ihre Hingabe und Fürsorge für das Wohlergehen der ihr anvertrauten Töchter“ ausgezeichnet.