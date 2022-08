Videoschaltung und wenig Einsätze

Feuerwehr Traubing

Eine Art Familienfest mit Liveschaltung nach Langeoog – das bot die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Traubing. Doch es gab auch Beförderungen und Rückblicke.

Traubing – Das können sich die Traubinger als Alleinstellungsmerkmal ans Revers heften: Wenn die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wie am Wochenende zur Jahresversammlung zusammenkommen, dann erinnert das an ein geselliges Familienfest. Da wird zunächst gespeist. Zwei Stunden später gibt’s in einer Versammlungspause Nachschlag mit Kuchen und Eis. Die Tagesordnung erschöpft nicht in nüchternen Zahlen und Fakten. Vor allem der Vorsitzende des Feuerwehrvereins sorgt für die unterhaltsamen Glanzlichter. Peter Scheifele würzte seine Ausführungen mit humorigen Randbemerkungen, was den Teilnehmern Schmunzeln, Lachsalven und Händeklatschen entlockte.

Sohn Simon steht seinem Vater in Sachen Unterhaltung nicht nach. Der hochgelobte Schatzmeister versteht sich auch auf digitale Technik. Über ein Whiteboard machte er Grafiken und Bilder des Jahresberichts sichtbar. Er hatte zudem eine virtuelle Verbindung zum Jugendwart der Feuerwehr, Martin Wild, hergestellt, der derzeit auf der Insel Langeoog seinen Urlaub genießt. Wild berichtete, dass die Jugendgruppe 2021 wegen eines Austritts und zwei Abgängen zur aktiven Truppe von sechs auf drei geschrumpft sei. Mittlerweile habe es aber wieder fünf Zugänge gegeben. Zudem hatte Simon Scheifele den Kommandanten der Tutzinger Wehr, Christoph Knobloch, zugeschaltet, der aus seinem Urlaubsort in südlichen Gefilden grüßte.

Verein leistet Beitrag zu Beschaffung

Für seinen Vorstandsbericht hatte Scheifele in der Feuerwehr- und Ortschronik gestöbert. Mit der Bemerkung „Geschichte wiederholt sich“ erinnerte er an die galoppierenden Preise ab 1922, der Beginn einer Inflation als Spätfolge des Ersten Weltkriegs. Zwei Jahre später habe wegen der völligen Geldentwertung keine Generalversammlung der Traubinger Feuerwehr stattfinden können. Das war vor genau 100 Jahren. Scheifeles Trost: „Inflation kommt und geht auch wieder.“ In Richtung der Gemeindevertreter um Bürgermeisterin Marlene Greinwald beendete er seine Ausführungen mit dem Rat: „Investieren Sie in die Feuerwehr und deren Ausrüstung, solange Geld noch etwas wert ist.“

Eine größere Anschaffung ist der Ersatz für den Tragkraftspritzenanhänger, Baujahr 1961. Es soll ein Tragkraftspritzenfahrzeug werden, dessen Beschaffung für 2024 geplant ist. Dafür wird der Feuerwehrverein einen Beitrag leisten. Die Sonderrücklage für solche Investitionen ist im vorigen Jahr auf knapp 16 000 Euro angewachsen. Das Vereinsvermögen betrug zum Jahresende 2021 gut 32 000 Euro. Stichwort Zahlen und Fakten: Die Mitgliederzahl ist leicht geschrumpft von 241 auf 236. „Keine Höchstzahl mehr, also wieder Luft nach oben“, so Kassier Scheifele. Die 35 Aktiven hatten im vorigen Jahr 53 Einsätze mit 964 Mannstunden. Nur das Jahr 2010 lag mit 62 Einsätzen in diesem Jahrtausend höher. Hinzu kamen 54 Übungsabende mit 672,5 Stunden.

Nach Unwetter pausenlos im Einsatz

Kommandant Dr. Franz Matheis ging insbesondere auf den 22. und 23. Juni ein. Nach einem Unwetter mit Hagelkörnern in der Größe von Golfbällen und Sturzregen waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren fast pausenlos zwei Tage gefordert. Es gab für die Traubinger zudem zwölf Alarmierungen nach Verkehrsunfällen, sechs Brand- und Rauchvorfälle und fünf Einsätze wegen Ölspuren.

Eine Urkunde als neuer Oberfeuerwehrmann erhielt Stefan Lechner. Erste Löschmeisterin der Traubinger Feuerwehr ist Veronika Bell. Florian Lechner wurde für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Bürgermeisterin sprach den Dank der Gemeinde für die Leistungen und die „hervorragende Zusammenarbeit“ aus. Sie bezeichnete die Feuerwehrler als „Vorbilder für die Gesellschaft“.