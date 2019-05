Hartes Jahr für die Wasserwacht

Die Wasserwacht Tutzing hat ein besonderes Jahr hinter sich. Ihr Boot wurde bei einer externen Schulung beschädigt, und die mehr als 40 Jahre alte Gleisanlage hat endgültig den Geist aufgegeben. Außerdem gab es einen spektakulären Bergungseinsatz im November. Gleichzeitig verhandelt das Kreis-BRK über den Bau einer neuen Kombi-Wache.

Tutzing – Das Jahr 2018 war mit Sicherheit ein außergewöhnliches Jahr für die Tutzinger BRK-Wasserwacht. Die Helfer waren schwer mit ihrem Boot beschäftigt, das bei einer Schulung demoliert worden war, und mit ihrer Slipanlage. Die mehr als 40 Jahre alte Gleisanlage gab vergangenes Jahr endgültig den Geist auf. Nun ist sie fast fertig repariert, und die Reparaturen gehen weiter: Das Dach der Wasserwachtstation ist undicht, und der Steg wird im Herbst erneuert.

Für eine externe Schulung für Bootsführer in Ambach verliehen die Tutzinger vergangenes Jahr ihr Boot. Und zwar gerne, wie Technischer Leiter Robert Lettenbauer in der Jahresversammlung am Freitag sagte. „Wir waren mit fünf Leuten dort“, ergänzte er. Ein Prüfling, nicht aus dem Landkreis, beging laut Lettenbauer in der Prüfung den gravierenden Fehler, vom Vorwärtsgang ohne innezuhalten in den Rückwärtsgang zu schalten. Der Schaden von rund 400 Euro wurde bezahlt, aber dass sich Tutzinger Wasserwachtler Urlaub nahmen, um das Boot zur Werft hinter Nürnberg zu fahren, wurde nach Lettenbauers Worten noch nicht gewürdigt. „Wir sind gerne bereit, unser Boot wieder zur Verfügung zu stellen“, sagte er. „Aber wer es kaputt macht, der muss es reparieren – das werden wir nächstes Mal schriftlich fixieren.“

Zudem waren und sind die Tutzinger Ehrenamtlichen mit ihrer Gleisanlage beschäftigt. „Drei Mal ist uns das Boot mit zwei Tonnen Gewicht aus dem Gleis gerutscht“, berichtete der Technische Leiter. Die Anlage musste repariert werden. „Das hat uns eine Baustelle beschert, die wir nicht auf dem Plan hatten“, sagte er. Dank einer großzügigen Sachspende einer Gleisbaufirma erhielten die Tutzinger gebrauchte Gleise, die gerade eingebaut werden. „Die letzten fünf Meter stehen noch an“, sagte Lettenbauer

Die Tutzinger Wasserwacht hat 22 Aktive und 14 jugendliche Mitglieder, Tendenz steigend. Die Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung aller Mitglieder ist bemerkenswert. 56 Bootseinsätze verzeichnete die Wasserwacht im vergangenen Jahr, sieben Mal war die Mobile Einsatzgruppe unterwegs. Einmal war sie sogar am Ammersee gefragt.

2500 Wachstunden haben die Helfer geleistet, dazu 800 Stunden Ausbildung und 400 Arbeitsstunden. Der spektakulärste Einsatz war Anfang November, nachdem ein Sturm zwei Boote losgerissen hatte, die die Helfer bargen. Ein Boot lag auf dem Grund des Sees, berichtete Vorsitzender Matthias Jilg. „So einen Einsatz hatte ich in 26 Jahren nicht“, sagte er. Neun Stunden habe es gedauert, bis das stark beschädigte Segelboot geborgen und unter Wasser zum Tutzinger Yachtclub gezogen wurde (wir berichteten).

Lob für die Helfer spendete auch Bürgermeisterin Marlene Greinwald. „Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, und ich freue mich, wenn ich dieses Jahr nicht zur Schnecke gemacht werde“, sagte sie und spielte damit auf die zum Teil harschen Auseinandersetzungen an, die sie mit BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang über einen Standort für eine Kombiwache hatte. Nun gebe es ein Grundstück und sie hoffe, dass es dafür auch eine Baugenehmigung geben werde (siehe unten). Vizelandrat Tim Weidner dankte den Beteiligten ebenfalls.

2019 bringt der Wasserwacht wieder viel Arbeit. Wenn die Gleisanlage fertig ist, steht eine Reparatur des undichten Daches der Wasserwachthütte an. Im Herbst wird der Steg erneuert. „Der Unterbau fault langsam zusammen“, sagte Technischer Leiter Lettenbauer. Er dankte der Gemeinde, die dafür 45.000 Euro springen lässt. Eine weitere Baustelle ist die Seilwinde. Sie ist alt und nicht mehr sicher, wie Lettenbauer sagte. Für die Reparatur hofft die Wasserwacht auf Spenden.

Geehrt wurden Bernd Gsinn für 45 Jahre Mitgliedschaft und Luise Springer für fünf Jahre. Martin Wrase, Simon Ulrich, Johannes Pförtsch und Robert Lettenbauer wurden für ihren Einsatz für Flüchtlinge von 2014 bis 2016 geehrt. Hervorgehoben wurden auch die Mitglieder, die sich in ihrer Ausbildung weiter qualifizierten.

Große Hoffnungen auf ein neues Gebäude

Die Freiwilligen des Tutzinger BRK können sich freuen: Ein eigenes Gebäude für die Wasserwacht und die Bereitschaft rückt in greifbare Nähe. Wie berichtet, hat die Gemeinde Tutzing ein Areal ausgemacht, das sie dem BRK für dieses Vorhaben zur Verfügung stellen will. An den Baukosten will sich die Gemeinde nicht beteiligen – hier hofft BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang auf die Unterstützung des Landkreises. Das gemeindliche Areal ist in unmittelbarer Nähe der BRK-Wasserwachthütte am Südbad. Es liegt neben der zweiten Ruderhalle des Rudervereins. Derzeit arbeitet das BRK an den Voraussetzungen, damit der Gemeinderat einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg bringen kann. Lang rechnet damit, dass der Aufstellungsbeschluss im Juni fallen könnte. Alle Auslegungszeiten und mögliche Widersprüche eingerechnet, könnte das bedeuten, dass das BRK bis Jahresende einen Bauantrag einreichen könne. Aktuell plant das BRK ein Gebäude so groß wie die benachbarte Ruderhalle, Erdgeschoss plus Dachgeschoss ohne Keller. Die Grundfläche, die momentan im Gespräch ist, liegt bei 9 mal 26 Metern. Dort soll nach den Worten Langs eine Kombi-Wache für Wasserwacht und Bereitschaft entstehen. Benötigt wird ein Sanitätsraum, wo Verletzte versorgt werden können, bis der Rettungsdienst eintrifft. Schulungen und Jugendarbeit sollen dort stattfinden sowie der Wachdienst der Wasserwacht. Platz für eine Werkstatt ist nötig, in der das technische Gerät instand gesetzt werden kann, sowie für Umkleiden, Trocknungsräume und das Katastrophenschutzlager. „Aktuell finden bei der Wasserwacht Schulung, Sanitätsraum, Umziehen und Werkstatt in einem Raum statt, der im Winter nicht beheizt werden kann“, sagt Lang. „Deshalb kann man im Winter nicht einmal aufs Klo gehen.“ Die Bauleitplanung ist das eine, die Finanzierung das andere. Parallel zu den Gesprächen mit der Gemeinde und den Architekten versucht Lang, eine Förderrichtlinie mit dem Landkreis zu vereinbaren. Die Kosten für das Tutzinger Projekt schätzt er auf 650.000 Euro.