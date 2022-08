„Tutzinger Lichtblicke“: Bilder einer begnadeten Gegend

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Teilen

So schön ist der See in Tutzing: © grafin Gisela Hummel

„Tutzinger Lichtblicke“ heißt die neue Ausstellung im Tutzinger Ortsmuseum. Die Bilder zeigen, wie begnadet der Ort am See liegt.

Tutzing – „Wir sind mitten drin im Leben“, freute sich Bürgermeisterin Marlene Greinwald, als sie zusammen mit ihrer Vertreterin und Kulturreferentin Elisabeth Dörrenberg die neue Ausstellung im Ortsmuseum Tutzing am Donnerstagabend eröffnete. Gemeint hat sie das ausgelassene Sommerleben im Thomapark mit den vielen Badegästen und spielenden Kindern, die sichtlich den Ferienanfang genießen. Da fiel zunächst einmal der Blick auf den See und nicht ins ehemalige Schulgebäude, in dem sich das Ortsmuseum befindet. Der alte Schulboden dient nun als Außenterrasse und erinnert daran, wie klein die Klassenzimmer doch damals waren. 60 Kinder haben dort gesessen, heute kaum vorstellbar. „Tutzinger Lichtblicke“ heißt die Ausstellung.

Vorgestellt wird die Fotografin Gisela Hummel, die mit dem Ort verbunden ist, seit sie dort 2005 ihre Podologie-Praxis eröffnete. Sei 2011 wohnt sie in der Seegemeinde und geht jeden morgen um 6 Uhr in der Früh, im Winter wie im Sommer, an den See und fotografiert. Klar, dass die ausgebildete Drogistin, zu deren Ausbildung damals auch Fotografie gehörte, nun zu tun hatte, aus den mehr als 5000 Bildern, die inzwischen entstanden sind, die Fotos für ihre Ausstellung auszuwählen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die „Tutzinger Lichtblicke“ sind weit mehr als nur wetter- und stimmungsbedingte Highlights der Seegemeinde, sie stehen für die, wie die Künstlerin sagt, „fast schon mystische“ Vielfalt des Sees, der „immer wieder so wunderbare Momente“ aufblitzen lässt.

Friedliche Stimmungen, schwarze Gewitterwolken

Wolkenbänke werden hinter angeleinten Segelbooten zum Hauptakteur des Bildgeschehens, im Morgenglühen ist das Ostufer ganz in Schwarz getaucht, der Himmel leuchtet blutrot, und im Vordergrund liegen die Boote der Fischer, deren Netze und Angeln wie ein Fingerzeig in den Himmel ragen. Es sind sehr schöne Stimmungen, solche, wie sie die Einheimischen kennen und lieben und die zur Ferienzeit den vielen Touristen zeigen, in welch begnadeter Gegend sie Urlaub machen.

Friedlich ist die Stimmung, wenn Enten und Schwäne ihre Kreise ziehen, selbst schwarze Gewitterwolken verkünden über grüngoldenem Wasser kein Unheil, sondern Schönheit, wie Silber glitzern die Wasserspritzer einer Bugwelle und majestätisch strahlen die roten Herbstbuchen am Seeufer. Tutzing leuchtet.

Die Ausstellung „Tutzinger Lichtblicke. Stimmungen am See fotografiert von Gisela Hummel“ ist bis 2. April 2023 im Ortsmuseum Tutzing (Graf-Vieregg-Straße 14, Thomaplatz) zu sehen. Geöffnet ist immer Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr, Gruppen und Schulklassen nach Vereinbarung. Weitere Infos unter (0 81 58) 250 22 23 oder online auf der Seite www.tutzing.de/ortsmuseum.