Bombenalarm am Gymnasium Tutzing - Polizei durchsucht Gebäude

Am Gymnasium Tutzing läuft seit den Morgenstunden ein großer Polizeieinsatz. Wir halten Sie mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Eine E-Mail mit einer Bombendrohung hat am Dienstag Alarm am Tutzinger Gymnasium ausgelöst.

Die Schüler wurden evakuiert, heute wird auch niemand mehr in das Schulgebäude zum Unterricht zurückkehren.

Die Polizei durchsucht das Gebäude, bisher gibt es noch keine genauer Einschätzung zur Lage.

+++ Aktualisieren +++

+++ 10.30 Uhr: Die Polizei nimmt den Inhalt der E-Mail ernst und hat deshalb umfassende Maßnahmen veranlasst. Die Schüler sind mittlerweile alle in Sicherheit.

+++ 10.15 Uhr: Die Schulleitung hat entschieden, dass am heutigen Dienstag kein Schulbetrieb mehr stattfinden wird.

+++ Dienstag, 10 Uhr: Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord sagt, sind die Schüler zum Großteil bereits von ihren Eltern abgeholt worden.

Ab hier halten wir Sie in einem Newsblog auf dem Laufenden. Aktuelle Entwicklungen teilen wir Ihnen aufsteigend mit.

Bombenalarm am Gymnasium Tutzing: E-Mail mit „verdächtigem Inhalt“

Tutzing - In der Nacht zum Dienstag war in der Schule ein E-Mail „mit verdächtigem Inhalt“ eingegangen, wie in Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord dem Starnberger Merkur bestätigte. Gegen 7.30 Uhr wurde die Mail im Sekretariat der Schule geöffnet und gelesen. Danach wurde sofort die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagen machten sich auf den Weg nach Tutzing.

„Die ersten Schüler waren schon da“, sagte der Polizeisprecher. Sie wurden aus dem Gebäude zum Sammelplatz im Kustermann-Park geführt. Alle ankommenden Schüler wurden sofort dorthin geleitet.

Derzeit suchen Spezialkräfte der Polizei mit Hunden das Gebäude ab.