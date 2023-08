Brotzeit auf der Tutzinger Hauptstraße

Leberkäs für die Bauarbeiter, die mit der Hauptstraße beschäftigt sind (v.l.): Oliver Lutz, Sepp Mursch, Wolfgang Weißenbach, Isabella Rohrmoser, Benedikt Emmerdt, Thomas Richter, Oliver Post, Christina, Christof Schäfer, Michael Heinke und Anita Leipold. © Andrea Jaksch

Tutzinger Geschäftsleute haben Bauarbeiter zur Brotzeit auf der Hauptstraße eingeladen. Die Unternehmer wollten sich damit für deren Arbeit erkenntlich zeigen. Und es ist nicht die einzige Aktion.

Tutzing – Das hat den Arbeitern der Baustelle im Tutzinger Ortszentrum am Dienstag sichtlich gefallen: Die rundherum ansässigen Geschäftsleute haben sich mit der Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender (ATG) zusammengetan und ihnen eine Brotzeit spendiert.

„Sie machen eine so gute Arbeit, da wollten wir uns auch einmal erkenntlich zeigen“, sagte Thomas Richter, der neben der Baustelle ein Einrichtungsgeschäft betreibt. An einem direkt vor der Absperrung aufgestellten Biertisch wurden die Arbeiter bewirtet. Oliver Lutz lieferte persönlich Leberkäs aus seiner Metzgerfiliale an der Hallberger Allee an. Mit beigetragen haben zu der kleinen Einladung mitten auf der Hauptstraße auch die Eisdiele Corallo, das Café Erin, das Modegeschäft Frauensache, Intersport Thallmair, „Marie’s happy food & drinks“ und die Parfümerie Wiedemann.

Am Samstag dieser Woche, am 5. August, ist auf der Hauptstraße im Tutzinger Ortszentrum eine Aktion für die ganze Bevölkerung geplant: Unter dem Motto „Tutzing hat offen“ wollen von morgens bis zum Abend alle Läden etwas Besonderes bieten. Inmitten der Straßensanierung wollen sie mit individuellen Aktionen demonstrieren, wie das Geschäftsleben in Tutzings Mitte trotz aller Absperrungen nach wie vor floriert. (nz)