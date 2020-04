Buchhändler stürzt beim Ausliefern mit dem Rad und erinnert sich nicht daran

Er war gerade dabei, seine Bücher auszuliefern. Ein Tutzinger Händler kann sich nach einem Radsturz nicht an den Unfall erinnern. Die Polizei und die Familie suchen nach Zeugen.

Tutzing – Die Tutzinger Buchhandlung Held macht es wie viele Geschäftsleute: Sie liefert ihren Lesestoff aus. Inhaber Martin Held, der das Unternehmen in zweiter Familiengeneration zusammen mit seiner Frau Susanna betreibt, übernimmt das zum großen Teil selbst. Dabei stürzte er am Mittwoch – laut Polizei zwischen 18.15 und 18.45 Uhr – mit seinem E-Bike und verletzte sich schwer. Trotzdem schaffte er es noch zurückzukehren – bis zur Ampel an der Oskar-Schüler-Straße. Seine Frau sah ihn dort. Er bat sie, auf den Knopf zu drücken. Dann merkte sie, dass etwas passiert sein musste. „Er konnte sich nicht mehr bewegen“, erzählt sie. Eine Ärztin kam sofort und stellte schwere Verletzungen fest. Aber was genau geschehen ist, ist unklar.

Der 61-Jährige hat eine Amnesie – ob es eine Fremdeinwirkung gab oder er den Unfall selbst verursacht hat, weiß er nicht. Held kam auf die Intensivstation der Tutzinger Klinik, wo mehrere Brüche festgestellt wurden. Inzwischen geht es ihm wieder besser, aber er erinnert sich nach wie vor nicht an den Vorfall. „Wir hatten gerade ein neues E-Bike für die Auslieferungen gekauft“, sagt Susanna Held. Sie erhofft sich nun Infos von Zeugen. Sie könnten sich unter (0 81 58) 83 88 oder per E-Mail an susanna@buchhandlung-held.de melden. Oder unter (0 81 51) 36 40 bei der Polizei, die am Freitag von einem „mysteriösen Unfall“ berichtete.

Helfer springen jetzt bei der Auslieferung ein

Das Fahrrad hat mittlerweile eine Werkstatt untersucht. Die Vermutung: Martin Held hat sich überschlagen. Der Unfall muss sich auf der oberen Traubinger Straße oder in einer ihrer Seitenstraßen ereignet haben, wohl zwischen Zugspitzstraße und Pauliweg. Falls jemand beteiligt war und sich nicht selbst beschuldigen möchte, bittet Susanna Held dringend um eine Nachricht – auch anonym: „Ich will niemanden in Bedrängnis bringen.“ Vor allem geht es ihr darum, Hintergründe zu erfahren: „Wir wollen wissen, was passiert ist und ob jemand etwas mitbekommen hat.“

Der Unfall hat Folgen für die Buchhandlung. Etliche Bestellungen waren noch offen, Helfer springen bei der Auslieferung ein. Neue Bestellungen können vorerst nicht telefonisch angenommen werden, sind aber online und per Mail weiter möglich. Susanna Held organisiert mit ihrer Tochter, alles neu. Von Montag an wird es wahrscheinlich andere Öffnungszeiten geben.

Lorenz Goslich

